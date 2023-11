Sindacati divisi, scoppia il caso . In Lamborghini è lite fra Fim e Fiom

A pochi giorni dallo sciopero generale di venerdì, cresce la tensione tra i sindacati. Non ci sarà l’unità in piazza, visto che incroceranno le braccia solo Cgil e Uil mentre la Cisl ha deciso di non aderire, e nelle aziende del territorio la spaccatura comincia a farsi sentire. Il caso è scoppiato ieri alla Lamborghini di Sant’Agata bolognese.

La miccia l’ha accesa Consuelo Mazzini, funzionaria della Fim-Cisl area metropolitana, che racconta di essere stata allontanata dall’assemblea dei lavoratori su richiesta di un collega della Fiom. "Stigmatizziamo quanto avvenuto durante le assemblee – dice in una nota la Fim-Cisl area metropolitana bolognese – proclamate per lo sciopero del 24 novembre di Cgil e Uil e per aggiornare i lavoratori sullo stato della trattativa unitaria sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Trattandosi di assemblee unitarie, la nostra operatrice si è presentata regolarmente, ma è stata sollecitata ad allontanarsi dalla Fiom".

Mazzini conferma: "Forse temevano volessi polemizzare sullo sciopero, così Mario Garagnani, funzionario della Fiom-Cgil, mi ha chiesto di uscire. Non mi è sembrato un bel gesto, umanamente mi ha fatto male". Per le tute blu della Cisl si tratta "di un atteggiamento grave e antidemocratico che lede il pluralismo e la democrazia sindacale".

La Fiom di Bologna rispedisce al mittente le accuse: "Si tratta di un’inutile strumentalizzazione. Erano state convocate le assemblee di un’ora di organizzazione della Fiom, insieme ad altre categorie della Cgil, per tutti i lavoratori del sito con all’ordine del giorno lo sciopero generale di venerdì. Poi sono state convocate le assemblee di 30 minuti come rsu solo per i dipendenti di Lamborghini per aggiornare sulla trattativa del contratto interno. Avevamo concordato tutto con la Fim", spiegano i metalmeccanici Cgil.

Insomma, "non è avvenuto nessun allontanamento. In maniera cortese ed educata è stato ricordato alla funzionaria Fim come non sia prevista la partecipazione alle assemblee di una organizzazione dei funzionari di altre organizzazioni". Il sindacalista tirato in causa, Mario Garagnani, responsabile automotive della Fiom bolognese, spegne l’incendio: "Sono dispiaciuto dell’incomprensione. Avevamo concordato il programma delle assemblee. Credevo non ci fossero problemi".

ros. carb.