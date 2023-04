Sindacati e Felicori, nuovi incontri

Dietro il sipario continuano ad agitarsi gli animi. É di questi giorni infatti un nuovo incontro trta i sindacati Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil Fials Cisal e l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, per affrontare il tema dei finanziamenti allo spettacolo e alla Produzione culturale.

Come è noto, per evitare un bilancio in forte negativo sulla Sanità regionale, è stato deciso per il 2023 un taglio del 14% su tutte le atre voci di bilancio: una decisione che rischia di avere un impatto forte sui lavoratori, compresi quelli del Teatro Comunale "già messi sotto pressione – dicono i sindacati – dal complesso trasferimento" in fiera. Felicori si è impegnato per recuperare già quest’anno il taglio alle voci di bilancio, dando priorità alla Cultura e non escludendo una ricerca di finanziamenti privati anche con lo sviluppo di Art Bonus.