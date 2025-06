Sindacati in agitazione per l’ospedale di Bazzano

Oggi il consiglio comunale in seduta straordinaria nella piazza di Bazzano con la partecipazione dei sindaci di tutto il distretto, dell’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi, della direttrice dell’azienda Usl di Bologna, Anna Maria Petrini e della direttrice del distretto Ausl di Casalecchio Silvia Cestarollo. Ma è già rottura coi sindacati della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil, che dopo le dichiarazioni dell’assessore Fabi hanno proclamato lo stato di agitazione. "Riteniamo profondamente sbagliata la scelta di privare un territorio come la Valsamoggia di un Pronto soccorso. E dire poi che un Punto di primo intervento fornisce lo stesso servizio vuol dire offendere l’intelligenza delle persone e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici", attacca il sindacato, che annunciano la richiesta di un’audizione in Prefettura e non esclude la proclamazione di uno sciopero.

Non si aprirà quindi sotto i migliori auspici la seduta di consiglio convocato per le 19 di oggi in piazza con i sindaci, sostenuti da maggioranza e opposizione, determinati a bloccare il piano di razionalizzazione dell’Ausl condiviso con la Regione che prevede il ‘declassamento’: da pronto soccorso a punto di primo intervento, con la conseguente riduzione di orari e di rinvio dei casi più gravi all’ospedale Maggiore. Un disegno avversato da tutti i sindaci del distretto, tutti espressione di una maggioranza a guida Pd, ma anche delle formazioni di opposizione. La capogruppo FdI in Regione, Marta Evangelisti, dice di comprendere pienamente "le ragioni della protesta messa in campo dai lavoratori, dai sindacati e dalle comunità locali", e ribadisce la "totale contrarietà a qualsiasi declassamento o ridimensionamento del presidio ospedaliero. La Regione predica il rafforzamento della sanità territoriale, ma nei fatti indebolisce i presidi locali, ignorando le esigenze dei cittadini e le proposte di mediazione avanzate dalle parti sociali".

Gabriele Mignardi