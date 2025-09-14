Sindacato parte civile per la morte di Hussain

La morte di Hussain Muzammal, alla Greenergy di Molinella, fa discutere. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato investito dal muletto il 21 agosto scorso. A esprimersi, la Cgil Bologna e la Flai Cgil. Il sindacato ha annunciato di volersi costituire parte civile quando ci sarà il processo e ha sin da ora incaricato il proprio legale di fiducia. "Ma questo è il momento delle indagini e vogliamo esprimere piena fiducia nell’operato della Procura, perché sappiamo che il massimo sforzo investigativo da parte delle autorità preposte è la necessaria premessa per fare piena luce sui fatti e per accertare tutte le responsabilità – spiega il sindacato –. La morte di un giovanissimo lavoratore pakistano in un’azienda del nostro territorio non può essere confinata a poche righe dei giornali. D’altra parte non possiamo che rimarcare il nostro imbarazzo, che diventa indignazione di fronte alle prime dichiarazioni del sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, che, il giorno successivo all’incidente, ha espresso solidarietà e vicinanza anche all’azienda". "In tanti anni di lavoro sindacale – aggiunge la Cgil – non ci siamo mai trovati di fronte a simili dichiarazioni in presenza di un morto sul lavoro da una Istituzione del nostro territorio, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti e della dignità sul lavoro".

"Comprendo e condivido la gravità di quanto accaduto, una tragedia che deve richiamare tutti, istituzioni, imprese e cittadini, alla massima attenzione sul tema della sicurezza e della dignità del lavoro – replica il sindaco Bruno Bernardi –. Vorrei però sottolineare che dietro al nome di un’azienda ci sono sempre delle persone. In un territorio piccolo lo sappiamo bene: le aziende qui sono spesso realtà familiari, fatte di uomini e donne che lavorano con sacrificio e dedizione assieme ai loro collaboratori. Per questo credo che la riflessione debba riguardare tutti noi. Questo incidente gravissimo non può essere derubricato a fatalità, ma deve essere lo stimolo per migliorare. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno innanzitutto alla famiglia del giovane lavoratore scomparso, ma anche ai titolari dell’azienda, che ho incontrato e che erano profondamente scossi e distrutti dall’accaduto".

Zoe Pederzini