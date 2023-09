Sindaci al bivio a Riale Torna la sagra più amata

Musica, gastronomia, ballo, celebrazione del patrono, ma anche un confronto sui problemi e la prospettiva del paese nell’edizione numero 61 della Sagra di Riale: una delle feste parrocchiali più longeve della diocesi di Bologna che da oggi e per undici giorni si svolge negli spazi intorno alla chiesa di questo vivace paese diviso tra Zola e Casalecchio, sempre al centro delle trasformazioni urbanistiche con i relativi problemi e tensioni connessi a un cambiamento continuo.

Per dare voce ai cittadini un appuntamento sempre atteso è il confronto fra residenti e i due sindaci (nella foto) che il prossimo 8 settembre, da una parte all’altra del confine comunale, parleranno di viabilità, piste ciclabili, sicurezza, verde, tutela della collina e servizi. Con in più la prima finestra aperta sull’atteso appuntamento delle prossime elezioni amministrative della primavera 2024, con il sindaco uscente di Casalecchio Massimo Bosso già alle prese con le tensioni e le ambizioni all’interno della sua coalizione, consapevole anche della necessità di allargare le alleanze politiche in vista di un appuntamento che vede il centrodestra rafforzato dal quadro nazionale. Ma se Bosso è al secondo mandato e quindi non potrà più ricandidarsi, diversa è la situazione di Davide Dall’Omo, sindaco di Zola, alla ricerca di una conferma verso un secondo mandato, e alle prese con un bilancio di legislatura con luci e ombre e con un quadro politico in movimento.

I cittadini avranno voce la sera stessa ma possono da ora inviare agli organizzatori le loro domande e le loro proposte di temi da affrontare alla email: [email protected]. Intorno allo zoccolo duro dei volontari impegnati da sempre ad organizzare al meglio la manifestazione ci sono energie nuove e giovani a reggere un format di successo a partire dalla cucina, con i piatti forti della tradizione, ma anche nuove tendenze come l’inserimento di alcuni piatti vegani e vegetariani. Ma il piatto forte resta sempre la colonna sonora, la musica che sta sotto l’ombrello del nume tutelare della sagra popolare, ovvero di Giorgio Consolini, il cantante bolognese già vincitore del Festival di Sanremo del 1954 con la canzone ‘Tutte le mamme’ e così legato sia alla cittadina sul Reno dove è deceduto il 28 aprile 2012 che alla sagra della frazione dove abitava, Riale, dove fece approdare i più bei nomi della canzone melodica italiana.

A lui è intitolato il premio che col patrocinio delle istituzioni e la regia della famiglia, lunedì prossimo verrà consegnato a Ruggero Passarini. Grande attesa poi l’11 settembre per il ritorno di Michele, già destinatario del premio Consolini. "La sagra è un momento atteso, che fa di Riale un paese, e non solo un sobborgo di Bologna, perché non è solo un evento gastronomico o altro costruito a tavolino per qualche ora di socialità, ma è un momento di comunione, di identità, di famiglia", sottolinea il parroco don Claudio Casiello.

Gabriele Mignardi