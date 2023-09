Sindaci dell’Unione nei mercati per promuovere lo shopping

L’Unione Reno Galliera valorizza e sostiene i mercati ambulanti. Ha preso avvio, dal mercato di Funo di Argelato, la campagna di comunicazione e promozione dei mercati ambulanti che si svolgono settimanalmente negli otto comuni dell’Unione. La campagna, curata da Iscom group, è promossa dall’Unione, Confcommercio e Confesercenti Bologna, grazie anche al contributo della Regione. L’obiettivo di ‘Il Mercato dell’Unione’, questo il nome del progetto, è valorizzare l’importante ruolo che i mercati ambulanti rivestono per le comunità, anche nei piccoli centri, in termini di vitalità, vivibilità, servizio e socialità. Nonostante le difficoltà e le trasformazioni del settore, i mercati settimanali rimangono un punto di riferimento per i residenti e non solo.

La campagna durerà 3 settimane e, oltre all’ormai immancabile comunicazione social sui canali ufficiali dell’Unione, sarà accompagnata dalla presenza nei vari mercati degli amministratori locali per incontrare gli operatori e i frequentatori dei mercati stessi, una presenza al mercato all’insegna appunto della prossimità e delle relazioni. In tali occasioni verranno anche distribuite ai frequentatori delle shopping bag con il logo e gli slogan della campagna, shopper chiaramente riutilizzabili e sostenibili per la propria spesa settimanale nei vari mercati ambulanti. La campagna online, oltre a promuovere tali messaggi, mette in luce il calendario dei mercati nei diversi comuni con immagini e fotografie scattate in occasione dei mercati stessi. Dei totem informativi con cartoline e shopper caratterizzeranno la presenza fisica nei diversi mercati settimanali da parte degli amministratori locali e dei referenti del progetto.

z. p.