Sindaci per l’Europa. Patto tra Lepore e Funaro: "Questa piazza ci unisce"

"Dobbiamo avere fretta. Il mondo cambia velocemente e noi andiamo adagio. Pensate nel 1941 cos’era l’Italia e pensate quali novità c’erano nella testa di quelli che avevano scritto il Manifesto di Ventotene. Ecco, dobbiamo andare avanti anche nei momenti difficilissimi, dobbiamo cercare di capire il futuro e correre verso di esso. Perché non c’è più tempo". È con queste parole di Romano Prodi che si apre la giornata dedicata all’Europa, ieri in piazza del Nettuno, organizzata dai sindaci di Bologna e di Firenze: tocca all’ex presidente del Consiglio dare il via con un intervento video. Tanti gli ospiti per l’iniziativa nello spirito di Ventotene nata da un’idea di Michele Serra: circa cinquemila bandiere – molte blu, altre della pace – sventolano in centro. Tra gli interventi, Alessandro Bergonzoni, Gad Lerner, Francesca Mannocchi, Paolo Hendel, Marco Malvaldi, diversi attivisti, ricercatori.

"L’unico soggetto che fino adesso non ha alzato la voce – ha detto Lepore – sono i cittadini e le cittadine europee. Noi vogliamo, come sindaci, portare in piazza le persone che vogliono unire l’Europa. Oggi la cosa che conta è che la società civile sia in piazza e condivida con noi alcuni principi e alcuni valori, come la nostra Costituzione". E cita diversi nomi e luoghi passando per Kharkiv, Budapest, Denver, Gaza, Cisgiordania e sud del Libano. "La nostra Europa – le parole di Funaro – non è quella dei muri o che lascia morire le persone in mare. L’Europa siamo noi, tutti insieme, se dobbiamo rispondere con forza, la forza deve nascere dai governi ed essere condivisa. La nostra Europa non è quella che abbandona i giovani, è quella della pace, identità comune, lavoro dignitoso". Risuona la sirena antiaerea e la piazza gela: "Un brivido all’unisono, per tutti i morti e i feriti, per provare cosa vive chi scappa per salvarsi. Dobbiamo sentirla, quella paura, per far amare una pace senza tregua".

La stessa piazza che si commuove per la vista dei bimbi morti o mutilati in Palestina in un servizio di Mannocchi. Laura Facchini è un’insegnante in pensione e si occupa di progetti sulla memoria, oggi è qui "per l’Europa insieme e per la pace". In piazza non ci sono molti giovani. "Bisogna portarli nei luoghi della Memoria, e l’educazione deve avvenire anche in casa". Federica Franchini, che ha 36 anni e viene da Modena: "L’età media è piuttosto elevata, ma i giovani dovrebbero preoccuparsidi contribuire a un ragionamento sensato sulla difesa europea lontano da ideologie e urla".

È stata l’occasione anche per siglare il patto tra i Comuni di Bologna e Firenze: al centro le politiche di sicurezza idraulica dopo le recenti alluvioni, di adattamento climatico e protezione civile, la gestione degli affitti brevi e la gestione del turismo per rafforzare la dimensione metropolitana.