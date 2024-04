Il sindaco sul caso scuole Besta: “Vedrò i manifestanti, abbassiamo i toni”

Bologna, 6 aprile 2024 – Matteo Lepore, nella giornata di presentazione dei candidati sindaci Pd e della conferenza programmatica in vista delle amministrative di giugno, torna sul tema delle scuole Besta.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore (a sinistra) interviene sul caso scuole Besta

Un tema su cui si è esacerbato lo scontro al parco Don Bosco di via Serena a seguito dell'arresto di un giovane 19enne, tra attacchi ai giornalisti e botta e risposta politici. Il sindaco ribadisce la volontà di dialogare con il comitato delle Besta, dopo che ieri è saltato il summit: "Incontrerò i manifestanti. Ora basta strumentalizzazioni politiche”.

Sulle accuse del viceministro Galeazzo Bignami di aver "gettato ombre sull'operato dell'Arma", replica con una battuta: "Bignami non è un problema per Bologna..." e lo attacca anche sulle sue "incursioni" in città, accusando il governo - ad esempio sulle strade - di fare come "Mussolini con i carri armati", visto che "il viceministro non ha portafoglio".

Il sindaco poi rinnova la solidarietà alla nostra cronista Chiara Caravelli e agli altri giornalisti insultati dagli attivisti. Da qui, chiede di "abbassare i toni", ricordando come tra i manifestanti si siano visti linguaggi e modalità che non appartengono alla nostra città". Ribadisce il 'no alla violenza’ la segretaria provinciale del Pd Federica Mazzoni che, sulle Europee e l'eventuale decisione di Stefano Bonaccini sulla candidatura alle Europee, preme per "accorciare i tempi". Presenti in sala i candidati sindaci Pd dei 38 Comuni al voto e diversi esponenti dem, il segretario regionale Luigi Tosiani e il responsabile nazionale dem Enti Locali, Davide Baruffi.