"Sindaco, dacci strade libere e parcheggi"

Uniti da un amore incrollabile, ma anche da un indissolubile legame con il territorio che amano e vivono da oltre 60 anni: San Lazzaro. Didimo e Paola Bolognini sono stati premiati in Comune, dalla sindaca Isabella Conti, per i loro 60 anni di matrimonio, che sono già ben 62 per la precisione. E tutti questi decenni di vita insieme, fino a creare una meravigliosa famiglia con le due figlie e i tanti nipoti e bis-nipoti, li hanno vissuti tra le centrali via Torino e via Jussi.

Nella prima casa sono andati a vivere subito dopo il matrimonio, nel ‘61. Agli inizi degli anni Duemila sono poi approdati in via Jussi, a due passi dalla via Emilia. Un territorio, quello sanlazzarese, che continuano ad amare, e che non cambierebbero per nulla al mondo: tesoro di tanti ricordi di vita. Sono molteplici le cose che sono cambiate a San Lazzaro dagli anni Sessanta. "Quando ci siamo sposati era davvero poco più che un piccolo paese, come tanti, della prima periferia di Bologna. Non c’era quasi nulla e l’unica arteria vitale era la via Emilia, grazie alla quale ti spostavi avanti e indietro da Bologna. C’erano campi, terreni agricoli e strade di ghiaia – raccontano i Bolognini scorrendo l’album dei ricordi –. Poi è arrivato in fretta il decennio tra gli anni Settanta e gli Ottanta. Con l’apertura della piscina Kennedy, nel 1974, l’area centrale del paese e le vie limitrofe iniziarono ad urbanizzarsi. I servizi, come piscine e scuole, portano le persone a voler vivere in un paese. E in poco tempo abbiamo visto il nostro piccolo paese diventare una vera e propria città. Fino ad oggi".

Dalle finestre su via Jussi, ora si vedono un parcheggio e una banca: "Non era mica così una volta – proseguono i coniugi –. C’era l’Esedra, e che posto che era. Un night club che ha fatto la storia di San Lazzaro e la sua chiusura ha segnato la fine di un’epoca. I tempi sono cambiati, ma tanto è stato fatto, da varie amministrazioni, per questo paese, e qui noi viviamo benissimo". Ma se dovessero dipingere loro, storici residenti, una San Lazzaro del futuro? Se si trovassero a dare consigli a chiunque sarà, da giugno, il nuovo sindaco? "Qualcosa per migliorare ancora si può sempre fare. Diciamo che la viabilità, soprattutto nel quadrivio tra via Jussi e le strade vicine, è sempre congestionata. Si potrebbero studiare soluzioni alternative per rendere il traffico più agevole anche quotidianamente nelle ore di punta. Si potrebbe pensare a mettere più parcheggi a disposizione dei residenti. Ma soprattutto si dovrebbe pensare ai giovani e al tempo libero. Non c’è neanche un cinema qui da noi, ma si tratta di un luogo trasversale per tutte le età che non può mancare. E i giovani avrebbero bisogno di più eventi e spazi per loro. Un altro sogno? Una discarica per tutti noi che sia più vicina di quella di Ozzano".

Zoe Pederzini