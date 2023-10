Il sindaco di Bologna in piazza dei Martiri dopo l’accoltellamento: “Ecco il mio cellulare, segnalatemi tutto”

Bologna, 7 ottobre 2023 - “La sicurezza a Bologna per noi è la priorità”. Sono state queste le parole del sindaco Matteo Lepore durante il sopralluogo di questa mattina in piazza dei Martiri, dopo l’accoltellamento di un uomo di 37 anni giovedì sera all’ora di cena.

“Ho voluto dare un segnale di presenza - ha spiegato il sindaco a margine degli incontri, con lui anche il comandante della polizia Locale Romano Mignani e la squadra dei vigili di quartiere – anche perché diversi residenti e commercianti, dopo l’accoltellamento, mi avevano chiesto di venire a vedere la situazione della zona. A loro ho lasciato il mio numero di cellulare per eventuali segnalazioni ed aggiornamenti".

Il primo cittadino – in una nota – ha spiegato così la situazione: "Sicuramente con la polizia, i carabinieri e la polizia locale si sta già facendo un lavoro importante di giorno, ma dobbiamo potenziare soprattutto i presidi e i controlli delle forze dell’ordine la sera e la notte. Questa è una cosa di cui parlerò al Comitato per l’ordine pubblico“. Per il resto, ha voluto rassicurare: “La situazione è migliorata sotto diversi punti di vista, penso in particolare al tema dei bivacchi, dove ci sono stati diversi interventi. Negli incontri di questa mattina residenti e commercianti hanno riconosciuto la presenza costante degli agenti della polizia locale, che vengono tutti i giorni e sono visibili. Analogo lavoro è stato fatto sul tema dell’abbandono dei rifiuti, dove si sono visti miglioramenti”.

Resta alta, invece, l’attenzione sullo spaccio in alcune strade limitrofe a Piazza dei Martiri, che si è spostato in questa zona probabilmente anche a seguito degli interventi fatti in via Gramsci, Piazza XX Settembre, in Montagnola e in Bolognina, dettaglia il sindaco. Da qui, l’impegno “anche sulla base delle indagini e dei rilievi fatti dalla polizia, di portare il tutto al Comitato per l’ordine pubblico per rafforzare la presenza e gli interventi”.