Bologna, il sindaco nella scuola occupata: “Basta container e avrete una nuova palestra” / Video

Bologna, 10 aprile 2025 – Il sindaco Matteo Lepore incontra gli studenti e le studentesse del liceo Sabin, che hanno sciolto, proprio per permettere l’incontro con il primo cittadino e l’assessore Daniele Ara, l’occupazione trasformandola in autogestione. “Proteste a scuola che sono stagioni della vita”, spiega il primo cittadino.

Le proteste degli studenti

Durante l’assemblea organizzata nel giardino del plesso scolastico, gli alunni, attraverso la voce di qualche compagno e dei rappresentanti di istituto, hanno acceso i fari sulle "problematiche” che “la nostra scuola vive”, chiedendo “risposte e soluzioni concrete”. Il focus è sui container “deprimenti” in cui alcune classi trascorrono le ore didattiche e sulla carenza di spazi, tanto che “alcune classi sono senza fissa dimora” e migrano nel plesso di via Matteotti.

Il nodo palestra

Centrale la richiesta della creazione di una nuova palestra (il liceo è anche a indirizzo Sportivo). E il sindaco promette: "Siamo intenzionati a realizzare una ulteriore palestra. Un impegno che mi prendo con voi – annuncia al microfono –. Stiamo individuando un’area esterna” e “andremo a demolire una parte del vecchio deposito di autobus, sia per le aule sia per la nuova palestra. Inseriremo nel piano investimenti della Città metropolitana i fondi per realizzarla”. Quindi, luogo e tempistiche sono ancora indefiniti, anche perché la costruzione deve “essere inserita in planimetria”.

Ipotesi Dopolavoro ferroviario

Oltre a questo, “vorremmo confrontarci con voi sull’opportunità di utilizzare anche il Dopolavoro ferroviario – continua Lepore –. Sono tanti ettari, se c'è un luogo dove investire è tutto quello che di già cementificato abbiamo alle spalle”. L’idea è di “investire in quest'area per creare un polo –sottolinea Ara –, ci vorranno anni ma darà stabilità a questo istituto”.

Il trasporto pubblico

Il nodo trasporti è cruciale anche per gli studenti, visto che la maggior parte di loro arriva dalla provincia e risiede fuori Bologna. Per questo, i liceali chiedono rassicurazioni sul trasporto pubblico e sui lavori del tram che arriveranno davanti alla scuola.

Le promesse del sindaco

E su questo Lepore ci mette la firma: il sindaco, infatti, ha firmato alla fine dell’incontro un documento dove promette non solo di corrispondere alle varie promesse sugli spazi, aule e palestra, ma anche di assicurare “tutele nel corso dei lavori del tram in via Matteotti, per ridurre al minimo ogni disagio causato dall'inquinamento acustico e dalla congestione della strada”, come si legge nel foglio.

La preside

“I ragazzi vogliono essere protagonisti, giustamente, vogliono essere sicuri che le promesse fatte siano mantenute”, afferma la dirigente del Sabin Rossella Fabbri. “Noi abbiamo oltre 1.700 studenti, ma la sede centrale ospita al massimo 51 classi e quindi tutte le altre, complessivamente 75 classi quest'anno, sono ospitate in prefabbricati, che sono comodi, ma pur sempre prefabbricati”, sottolinea Fabbri.

Quando è saltata l'ipotesi Polo dinamico “ci hanno promesso di poter restaurare una parte che è attigua alla scuola”, dove “c’è il museo di Tper – aggiunge la dirigente –. Ma i lavori vanno a rilento. Abbiamo poche notizie: già sta arrivando l'estate, non vediamo lavori, non vediamo nulla e quindi i ragazzi si agitano e dicono: dateci gli spazi che meritiamo”.