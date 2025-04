Sindrome di Down, la donazione. Al Bellaria un super ecografo:: "Servirà per cure mirate e ricerca"

Un ecografo di ultima generazione per l’ambulatorio Adulti Trisomia 21 (sindrome di Down) donato dal Ceps, il Centro Emiliano Progetti Sociali per la Trisomia 21, che ha organizzato una raccolta fondi tra 120 persone, raccogliendo così gli oltre 28.000 euro necessari all’acquisto del macchinario.

Strumento che consente di effettuare esami ecografici direttamente in sede, riducendo i tempi di attesa, evitando spostamenti potenzialmente complessi per i pazienti e favorire un monitoraggio costante delle condizioni di salute, oltre che la ricerca su molte patologie che affliggono i 215 pazienti seguiti dall’ambulatorio, prima all’inerno del Maggiore e ora al Bellaria.

"Una donazione molto importante per il nostro ambulatorio – sottolinea Gian Luca Pirazzoli, referente dell’ambulatorio –. In una popolazione così fragile poter fare diagnosi tempestive, ad esempio per steatosi epatica, ritenzioni acute croniche urinarie, risulta determinante per velocizzare diagnosi, quindi terapie per nostri pazienti, ma anche offrire consigli ai familiari. Seguiamo 215 pazienti con sindrome di Down con un’età compresa tra i 19 e i 77 anni – precisa –. L’aspettativa di vita è aumentata grazie a terapie e prese in carico veloci".

Pier Luigi Sforza, presidente del Ceps, ricorda che si tratta di "una donazione che, quando abbiamo iniziato a pensarla, vedeva l’ambulatorio ancora al Maggiore mentre ora è stato trasferito al Bellaria che è anche un centro di ricerca, quindi è un segno di riconoscimento verso l’Ausl e l’attenzione che dimostra nei confronti delle persone con Trisomia 21, anche nella fase adulta".

Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda Usl, sottolinea "il circolo virtuoso perché queste donazioni sono importanti in quanto si ratta di una strumentazione di ultima generazione, ma anche perché vediamo che il lavoro fatto dalla nostra rete sanitaria è riconosciuto dal queste che sono associazioni di pazienti e familiari e dà una risposta sempre più efficiente, personalizzata e visto che siamo in un Irccs dove viene fatta ricerca, queste strumentazioni la favoriscono. Un ringraziamento da me e da tutto il personale".

Presenti anche il direttore scientifico dell’Irccs, Raffaele Lodi che ha sottolineato come lo spostamento dell’ambulatorio al Bellaria sia importante per lo sviluppo della ricerca e di nuovi trattamenti" e il direttore operativo, Andrea Longanesi.

Monica Raschi