Sinfonie di flamenco nel verde delle Najadi

Volge al termine la stagione delle Najadi, che ha animato le serate estive nel parco delle Terme di Porretta, autentica oasi di refrigerio per sfuggire alla calura di questi giorni. L’ultimo appuntamento in cartellone è per sabato 26 agosto, alle 21, con l’evento intitolato ’Italia alla spagnola’, con l’Orchestra di Castelluccio e ballerini di flamenco. In programma un concerto ’spagnoleggiante’ con le musiche di autori italiani influenzati dalla tradizione spagnola e dal flamenco. L’ingresso è libero.