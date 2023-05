Mini-Schubert, ossia grandi sinfonie in versione tascabile: questo il tema del secondo concerto della Stagione di Ensemble Concordanze, che questa mattina alle 11.30 al Goethe Zentrum eseguirà alcuni capolavori per orchestra di Franz Schubert, proposti al pubblico nelle trascrizioni originali. La lezione-concerto si inserisce nella tradizione di Concordanze di portare in tour nelle carceri e nelle strutture psichiatriche il grande repertorio sinfonico nell’unica forma possibile, ovvero quella miniaturizzata.