Single, Isee e redditi zero "Ora come pago l’affitto? Nessuno sa cosa devo fare"

"Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’art. 13 del DL482023 conv Legge 852023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali". L’sms dell’Inps è arrivato anche a Marina, 48 anni, single, e un reddito di cittadinanza di 780 euro. "Io – afferma – non sono presa in carico da nessuno. La domanda per il reddito me la sono fatta da sola, sul sito dell’Inps".

Adesso, cosa farà?

"Vorrei saperlo anch’io. Ma qui nessuno sembra capirci nulla. Mi pare di non rientrare nei requisiti richiesti dalla nuova normativa. Ma ho un Isee a zero. Non ho immobili né redditi. Come pago l’affitto?".

Si è già rivolta a qualcuno per avere informazioni?

"Sono stata in Quartiere, mi hanno detto di non saperne niente, di rivolgermi allo sportello lavoro, dove c’è un ufficio dedicato al reddito di cittadinanza. Anche lì sono caduti dalle nuvole. Mi rimandano ai servizi sociali, ma io non sono in carico. Proverò direttamente all’Inps".

Che cosa sta facendo in questo periodo?

"Servizi sociali utili: corsi diurni, baby sitter, lezioni di italiano per stranieri, corsi di primo soccorso, di computer".

E prima, in passato?

"Ho lavorato in un negozio, che poi ha chiuso. Mi sono arrangiata con lavoretti qua e là. Nel 2020 ho trovato un altro impiego, finito con il Covid. Poi nel 2022 riparto, ma non mi rinnovano il contratto".

Ora accetterebbe un lavoro?

"Certo, anche se non a tempo pieno".

Perché?

"Accudisco una persona che ha problemi di salute e che non può essere lasciata da sola otto ore al giorno".

Che cosa sogna di fare?

"Vorrei lavorare in pasticceria. Ho fatto la scuola d’arte, le decorazioni su dolci e torte mi verrebbero bene".

Luca Orsi