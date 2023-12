"Sinisa ci ha aiutato. Voliamo al quarto posto. Ora arriva il difficile"

Il Dall’Ara, a fine partita, esplode. "Portaci in Europa, Thiago Motta portaci in Europa". Nell’ultimo periodo il coro era andato in archivio, quasi il pubblico avesse fatto proprio l’invito del tecnico a pensare partita per partita. Ma dopo il 2-0 alla Roma che vale il quarto posto solitario, impossibile non aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà: perché qui non si tratta più di sognare l’Europa. Il salto di qualità è arrivato e l’esame di maturità è superato, questa volta lo conferma pure Motta: "Non mi piace parlare in termini assoluti, ma di momenti: in questo momento stiamo bene. E sì, in questo momento siamo maturi: abbiamo affrontato una grande squadra come la Roma giocando quando c’era da giocare, chiudendo gli spazi e difendendoci compatti e di sistema quando era il caso, gestendo molto bene. Abbiamo fatto un’ottima partita. Una grande vittoria per Sinisa, che ci ha guardato e ci ha dato una grossa mano con il suo spirito".

Siamo vicini alla perfezione e la gara è talmente ottima che Thiago fatica a spiegare in cosa possa crescere il Bologna: "La squadra perfetta per me non esiste e dobbiamo avere sempre l’idea che si possa alzare di più il livello e migliorarsi con tanto lavoro. Anche se non è semplice, me ne rendo conto, perché quando arrivi a questo punto, al quarto posto, non è facile. Una cosa possiamo e dobbiamo fare: continuare con umiltà e tranquillità a fare il nostro lavoro. Recuperiamo e pensiamo all’Inter".

Ecco la strada, la prossima partita, una alla volta. Torna al mantra, Motta. E lo elogia Mourinho: "Che devo dirvi: Thiago sta facendo un lavoro fantastico, vede il calcio in maniera fantastica, anche se sarà sempre un mio bambino calcistico, dopo quel triplete". Poi Mou elogia il Bologna e la società, per difendere il proprio lavoro e lanciare un messaggio al proprio club: "Ha una rosa fantastica, il Bologna, che invidio. Il lavoro tattico non c’è un allenatore che non lo sappia fare, anche se c’è chi è più bravo ovviamente. Ma con giocatori senza motore, intensità, tecnici, evolvere non si può. Il Bologna li ha e arrivavano sempre prima di noi. Complimenti a loro".

I complimenti li fa pure Thiago ai suoi: "Io sono contentissimo dei miei ragazzi e me li tengo stretti. Mou è una persona speciale per me, sa che ho grande stima per lui, ma oggi era un avversario e volevo vincere. I ragazzi hanno vinto, abbiamo vinto meritatamente".

Passa quasi in secondo piano uno Skorupski spedito in panchina, forse dopo uno screzio settimanale, ma Thiago non chiarisce: "Abbiamo la fortuna di avere un gruppo che lavora bene, in competizione. Lukasz a Salerno ha fatto una grande partita, ma oggi meritava di giocare Ravaglia e ha fatto altrettanto e questo alza il livello". Avanti, senza guardarsi indietro: "Il quarto posto è bello e non mette pressione. Mette responsabilità, che è un’altra cosa ed è una cosa bella".