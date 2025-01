Sinistra italiana a congresso. Martelloni è il segretario

Bologna deve diventare un laboratorio politico. Che unisca le opposizioni e dia una spinta al salario minimo e al lavoro di qualità. Federico Martelloni, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Unibo, già consigliere comunale (allora all’opposizione) di Coalizione Civica, è il nuovo segretario di Sinistra Italiana a Bologna. È stato eletto dal congresso che si è riunito alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni, ieri al fianco di Martelloni. "Lavorare per l’unità delle forze di opposizione è fondamentale – ha detto il leader locale di SI – lo sarà anche in vista delle prossime elezioni amministrative e politiche: credo che Bologna debba diventare un laboratorio politico".

Per Martelloni (che è professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Unibo) è necessario concentrarsi per battere il lavoro povero, soprattutto nel settore dei servizi, dopo che "Bologna è diventata in questi anni una grande piattaforma turistica". Temi, questi, su cui SI s’impegnerà in raccordo con la Regione dove il partito, tramite Avs, esprime l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia. Obiettivo: "Sperimentare un salario minimo a livello regionale e comunale", lancia Martelloni. E sul passaggio della sinistra di Coalizione civica in maggioranza, conferma: "Siamo grandi promotori dell’unità delle opposizioni per contrastare il governo delle destre". D’accordo Fratoianni che punta a un ulteriore consolidamento di SI e Alleanza Verdi e sinistra: "Nel campo del centrosinistra, ci vuole più coraggio. E l’esperienza di Avs è irreversibile".

ros. carb.