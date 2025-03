’Sipario’ il fascino del teatro illustrato da Riccardo Guasco

Un viaggio nell’arte di Riccardo Guasco, tra illustrazione e scenografia teatrale: da oggi e fino al 6 aprile, una mostra esclusiva celebra il talento dell’illustratore e pittore alessandrino, noto per il suo stile che fonde cubismo, futurismo e una sensibilità moderna. L’esposizione, ospitata a Bonobolabo in via Testoni 5D, in pieno centro storico, presenterà una selezione di opere abbinate ai bozzetti originali che hanno ispirato Riccardo Guasco nella creazione delle sue immagini per il Teatro Comunale.

L’inaugurazione, prevista le ore 18, sarà arricchita dalla presenza dell’artista, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sue creazioni, raccontando il processo creativo che porta dal bozzetto all’opera finale. Inoltre, la mattina di domani, 30 marzo, Riccardo Guasco parteciperà a un esclusivo matinée, offrendo un’occasione unica per un dialogo ravvicinato con gli appassionati di arte e illustrazione.

Si potrà così scoprire il dietro le quinte di alcune delle più suggestive immagini create per il mondo dell’opera e del teatro, un momento ideale, proprio nella settimana in cui, grazie alla Fiera del Libro per ragazzi e alle iniziative collaterali, la nostra città è piena di colori.