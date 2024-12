Siriana Natali assolta dall'accusa di omicidio colposo per la morte del figlio al Carnevale

Scoppia in lacrime alla lettura della sentenza e abbraccia stretti la figlia diciassettenne e l’avvocato Mauro Nicastro, che l’ha seguita in questi cinque anni. È stata assolta Siriana Natali, la mamma di Gianlorenzo Manchisi, il piccolo di due anni e mezzo caduto e travolto dal carro allegorico su cui stava giocando con lei durante la sfilata di Carnevale in via Indipendenza, nel 2019. La donna era accusata di omicidio colposo e nei suoi confronti la Procura aveva chiesto una condanna a quattro mesi. Ma ieri sera il giudice Filippo Ricci, in primo grado, l’ha assolta perché il fatto non costituisce reato. Assolto con lei anche Marco Pasquini, il collaudatore che rilasciò il certificato relativo al carro su cui si trovavano Gianlorenzo e Siriana, per non avere commesso il fatto.

Sono stati condannati invece entrambi a un anno e quattro mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale, Paolo Castaldini, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane che aveva gestito l’evento, e don Marco Baroncini, all’epoca presidente del Comitato organizzatore del Carnevale in cui avvenne l’incidente. Entrambi erano difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini. "Capiremo la decisione dalle motivazioni", l’unico commento del legale, mentre gli imputati scelgono di non intervenire. La pena comminata è più alta della richiesta formulata dalla Procura, che era di otto mesi.

Castaldini e Baroncini sono stati condannati anche a una provvisionale per i familiari del piccolo Gianlorenzo, in solido tra loro e con l’allestitore del carro Paolo Canellini, che nel maggio del 2022 fu condannato a un anno e mezzo con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena), di oltre un milione di euro totale. Nello specifico, i tre dovranno risarcire di 196mila euro l’uno i due fratelli maggiori di Gianlorenzo, e di poco meno di 314mila ciascun genitore del bimbo, Giuseppe e Siriana (che nel processo era sia imputata, sia parte civile).

Il piccolo Gianlorenzo, durante la sfilata del 5 marzo 2019, scivolò all’indietro mentre era sul carro finendo proprio in mezzo allo spazio tra le sbarre della ringhiera di protezione del mezzo. Rovinò a terra e poi sotto le ruote del carro in movimento. Morì il giorno dopo in ospedale.

Infine l’avvocato di Natali, Mauro Nicastro, riflette: "Sono contento che Siriana sia stata assolta e che dopo cinque anni si sia arrivati alla verità. Fin dall’inizio era chiaro che non aveva alcuna responsabilità in questa tragica vicenda".

Motivazioni attese tra tre mesi.