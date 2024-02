Siringhe alla materna, genitori infuriati: "L’abbiamo scoperto dai giornali"

Preoccupati e arrabbiati per non essere stati informati. Anzi, peggio, per aver appreso delle tre siringhe trovate da due bimbi dalle pagine del Carlino. Loro sono i genitori della materna Progetto 1-6 di via Pier de’ Crescenzi, balzata agli onori delle cronache per un doppio ritrovamento di siringhe nel giardino della materna, da parte appunto dei bambini, che le hanno prese in mano del tutto ignari di cosa fossero. Subito sono intervenute le dade, che li hanno disinfettati verificando che fossero illesi, e già venerdì scorso è stata fatta una bonifica approfondita del giardino. La rabbia, però, non passa.

"Nessuno ci ha detto niente – osserva un genitore –. Sono stati informati solo i genitori dei piccoli coinvolti. Perché?". E soprattutto, si domandano, "quali interventi ha intenzione di attuare la scuola per evitare che si ripetano simili eventi?". È risultato infatti insufficiente il giro delle dade in giardino per verificare che non ci fossero oggetti estranei. Gestita dalla cooperativa Cadiai, la materna accoglie 75 bambini dai tre ai cinque anni, in tre sezioni eterogenee. In zona ci sono anche due nidi comunali: il Coccheri (sempre in via Pier de’ Crescenzi) e l’Andersen, in via dello Scalo.

"Il ritrovamento delle siringhe nel giardino di una materna è un fatto gravissimo, su cui occorre fare la massima chiarezza, al netto di un evidente tema di microcriminalità e di consumo di droghe in strada che ormai coinvolge tutta la città – attacca la consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini (foto) –. Chiederemo all’amministrazione di come sia potuto accadere un simile episodio e di come avvenga la sorveglianza dello spazio esterno da parte della cooperativa Cadiai".

Inoltre, prosegue Zuntini, "domanderemo quali controlli l’amministrazione compie sull’operato delle cooperative che gestiscono nidi e materne". Infine, "presenteremo un ordine del giorno al Quartiere Porto Saragozza affinché sia implementata l’illuminazione e la videosorveglianza nella zona e sia attivato un presidio della polizia locale. Soprattutto vogliamo sapere se sia stata verificata l’adeguatezza delle recinzioni esterne del giardino e se sia stato ipotizzato un loro consolidamento per evitare il lancio di oggetti all’interno". Oltre al fatto che "è fondamentale una pulizia più frequente dell’area esterna da parte della cooperativa".

Federica Gieri Samoggia