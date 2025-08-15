Sistemate le sponde del lago di Castel dell’Alpi

Terminati i lavori di sistemazione sulle sponde del lago di Castel dell’ Alpi, realizzati dal consorzio Bonifica Renana. Le opere sono state inaugurate dalle autorità presenti.

"Questo intervento – ha detto Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto – va inserito nel percorso di valorizzazione del lago che portiamo avanti da tempo: un insieme di azioni capaci di restituire alle persone un luogo completamente recuperato. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione fra le varie articolazioni pubbliche: diversi ministeri hanno finanziato le opere, l’Unione dei Comuni dell’Appennino ha gestito il processo delle Green Communities collegato al Pnrr e il Consorzio della Bonifica Renana ha eseguito i lavori". Quest’ultimo investimento è costato circa 310mila euro di risorse pubbliche.

"Al lago – spiega Paolo Pini, direttore generale del Consorzio di Bonifica Renana – abbiamo dedicato tante attenzioni negli ultimi anni: è un posto bellissimo, ma fragile. In sinergia con il Comune abbiamo realizzato, dal 2014 a oggi, diversi lavori di esvaso e sistemazione e fruizione dell’area più prossima allo specchio d’ acqua e di difesa idraulica delle briglie a monte. Senza il lavoro a monte, il lago non sarebbe così come appare oggi".

Fra le novità recenti anche la creazione di un sentiero family di facile accessibilità, la cui fruizione è possibile anche per i cittadini diversamente abili. "Per questo luogo – conclude Santoni – abbiamo sempre immaginato una fruizione inclusiva, a misura di famiglia, costruita sulle esigenze e sui bisogni più innovativi della società. La realizzazione del sentiero family è un ulteriore passo in questa direzione che porterà il nostro lago ad essere ancora più conosciuto di quanto non lo sia oggi".

Fabio Marchioni