"Sistemate subito quelle due frane"

Forze politiche unite per un intervento che risolva il problema del terrapieno che sta cedendo in via Viara. Nell’ultimo consiglio comunale la mozione presentata dalla civica Il Patto x Castello si è ‘trasformata’ in un testo unico con timbro e firma di tutte le forze politiche in consiglio.

Una condivisione d’intenti nella speranza di veder risolta una problematica in capo alla Città Metropolitana, e che Il Patto intendeva portare sul tavolo comunale con una mozione nella quale si sottolineava come il "terrapieno sta crollando in due punti, di cui uno più esteso: due frane che lasciano l’asfalto nella carreggiata est senza sostegno perché privo di strutture di consolidamento".