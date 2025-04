Sit cresce e ingloba Spazzolificio Bustese

È un accordo tra due aziende storiche dello stesso settore quello annunciato ieri da Sit – Società italiana tecnospazzole con sede a Casalecchio e lo Spazzolificio Bustese di Arconate (Lombardia) che vede lo storica manifattura lombarda aggregata alla società bolognese, la storica azienda del settore meccanico con sede a Casalecchio, fondata e condotta da 117 anni dagli Acquaderni, oggi alla quinta generazione di una dinastia imprenditoriale nata con quel Giovanni Acquaderni che agli inizi del Novecento fu il punto di riferimento economico e culturale del mondo cattolico italiano.

Oggi la sede è lungo la Porrettana, nel territorio della cittadina sul Reno, ma la produzione dei 125 dipendenti ruota ancora in gran parte intorno alle spazzole industriali: quell’utensile composto da tanti fili metallici che rappresenta anche l’eccellenza dello Spazzolificio Bustese che vanta quasi 80 anni di esperienza nello stesso prodotto: le spazzole tecniche industriali che "con un fatturato superiore ai 3 milioni di euro, continuerà a operare in piena autonomia produttiva nella storica sede di Arconate, dove 35 persone portano avanti quotidianamente una manifattura d’eccellenza rivolta a centinaia di clienti in tutto il mondo. A loro si aggiungono ora i 125 collaboratori di Sit, formando un gruppo di 160 persone. Anche il parco clienti si amplia: i quasi 400 clienti serviti ogni anno da Bustese si uniscono ai 2.500 del Gruppo Sit, attivi in oltre 70 Paesi nel mondo", si legge nel comunicato ufficiale nel quale si aggiunge che si tratta di un "importante passo di crescita e consolidamento per il gruppo, ma soprattutto un esempio virtuoso di come due imprese familiari, profondamente radicate nel proprio territorio e accomunate da una visione industriale e umana, possano unirsi sotto il segno dei valori condivisi: attenzione alle persone, passione per il mestiere, responsabilità e spirito di squadra".

Una sinergia di prodotto dal momento che in sostanza dalle due fabbriche escono "quasi 5.000 tipologie diverse di spazzole tecniche partono ogni anno che da Lombardia ed Emilia-Romagna raggiungono applicazioni industriali in tutto il mondo. Dalla tipografia al tessile, dalla lavorazione del metallo all’automotive, passando attraverso l’aerospace e la meccanica di precisione, l’eccellenza Made in Italy prende forma, una setola alla volta".

Soddisfatto il Ceo, Alessandro Acquaderni, che insieme al padre Paolo e ai fratelli Marco e Paolo due anni fa aveva annunciato un programma di crescita e ora osserva che "in un’epoca segnata da incertezze internazionali, questa operazione è un segnale forte: continuare a creare valore in Italia è possibile, costruendo su valori condivisi e visione di lungo periodo".

