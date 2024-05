Sit-in al giardino Acerbi: "Qui un altro caso Besta"

Il caso Besta non è più isolato. E la battaglia a difesa del verde rischia di diventare qualcosa di più ampio e, chissà, magari in futuro, anche più strutturato.

Al Savena (quartiere dove il sindaco Matteo Lepore è nato), ieri alle 11.30 un’ottantina di persone ha partecipato al sit-in contro l’abbattimento dei tigli del giardino Acerbi per costruire il nuovo nido Cavazzoni finanziato dal Pnrr. Una protesta contro l’amministrazione a seguito della decisione di tagliare con le motoseghe alcuni alberi del parco tra giovedì e venerdì notte, alle 4.30. Presenti ieri alla manifestazione, tra cittadini, residenti e comitati, anche esponenti dei Verdi, di Legambiente, della Lega e una delegazione proprio del comitato Besta. Gianni De Giuli, che segue la vicenda del parco don Bosco, lo dice chiaro e tondo: "Siamo la stessa lotta. Alle Besta all’inizio eravamo pochi, poi ci siamo allargati".

L’idea, quindi, è organizzare e coordinare i diversi comitati, con la consapevolezza che la battaglia a difesa degli alberi sia trasversale. "Qui al Savena ci sarà un nuovo caso Besta", è la sintesi del residente Augusto Alessandri che, con altri, mostra un cartello evocativo: "Ora basta".

Ad animare la protesta c’è Danny Labriola, co-portavoce dei Verdi di Bologna, che parte subito all’attacco del sindaco Lepore. Prima leggendo le sue dichiarazioni del 2021 da assessore alla Cultura, in occasione dell’abbattimento degli alberi di via Torino ("abbattere un albero è un atto politico. Dobbiamo coinvolgere la comunità che a volte è più competente di noi"), poi quelle dell’altro ieri, dove annunciava la volontà di tirare dritto perché "se stiamo dietro ai comitati che per motivi politici dicono sempre no, non andiamo da nessuna parte". Per Labriola, "queste contraddizioni dovrebbero imbarazzare chi governa, invece si risponde con arroganza ai cittadini che invocano partecipazione". Prendono, poi, la parola architetti, esperti e cittadini convinti che "si deve smettere di costruire nel verde pubblico", mentre la consigliera leghista del Savena, Valeria Gamberini, legge la ’Pioggia nel pineto’ di D’Annunzio.

Fa meno poesia lo storico presidente del comitato Cavazzoni, Luciano Podestà, che per contrastare il piano del nuovo nido, ha fatto esposti e denunce: "Abbiamo presentato altre proposte al Comune, ma nessuna è stata accettata". L’amministrazione, in verità, già aveva modificato il progetto dopo il braccio di ferro coi comitati, spostando la collocazione della nuova scuola. Da qui, la determinazione del sindaco ad "andare avanti". Resta comunque delusa Manuela Casari, ala dialogante del comitato Cavazzoni: "Lepore lo conosco, abitava qui. C’erano buoni rapporti. Ma poi ha preferito farci lo sgambetto attivando le motoseghe alle 4.30 di notte per abbattare gli alberi".