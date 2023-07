SIT-Tecnospazzole, 16 ore di sciopero a Casalecchio: stato di agitazione sindacale

Un pacchetto di 16 ore di sciopero e la proclamazione dello stato di agitazione sindacale alla Sit-Tecnospazzole di Casalecchio, la storica azienda meccanica di via Porrettana specializzata in spazzole utilizzate nell’industria meccanica nelle fasi di preparazione, pulizia e finitura dei metalli. Con la prima ora di sciopero con assemblea di venerdì scorso il sindacato ha avviato azioni di lotta in quanto, si legge nel comunicato di parte sindacale, "dopo due anni di trattativa dapprima è stato siglato un accordo transitorio di un anno su richiesta aziendale. Ma a questo è seguito un rallentamento per volontà aziendale, dopo il rinnovo del contratto nazionale di settore". Così ad oggi, anche a fronte della disponibilità alla trattativa manifestata dell’azienda "I punti principali della piattaforma rivendicativa presentata dalla Filctem-Cgil di Bologna e dalle Rsu restano senza risposta".

Così anche in quest’azienda si è arrivati allo stato di agitazione. "E’ ormai diventata una liturgia sterile e irriguardosa nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori- commenta Vincenzo Mauriello della Filctem-Cgil -quella di incontrarci e di sentirci dare motivazioni diverse, spesso in contraddizione tra loro, per argomentare il diniego alle nostre richieste e ai nostri innumerevoli tentativi di mediazione". "Tutto questo aggravato- continua il sindacalista -da controproposte inaccettabili come la previsione dell’obbligo alla prestazione del lavoro in straordinario (non prevista dal contratto nazionale) o la rinuncia a giorni di permesso previsti dal contratto integrativo aziendale".

I lavoratori sottolineano il fatto che l’azienda negli ultimi anni ha aumentato il fatturato e che contestualmente chiede di abbassare le tutele e sceglie di non redistribuire la ricchezza ottenuta. "Le iniziative di sciopero continueranno fino a vertenza risolta, con la piena disponibilità della Filctem di Bologna e delle Rsu di proseguire il negoziato alla ricerca di soluzioni condivise", conclude Mauriello.