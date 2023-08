’Siti orfani’ da bonificare Per Budrio e Casalecchio arriva un milione e mezzo

A Budrio e Casalecchio arriverà un milione e mezzo di euro dei ventisette che la regione ha stanziato, grazie alle risorse del Pnrr, per bonificare diciotto aree dismesse e potenzialmente contaminate da residui o scarti di lavorazione sparse per l’Emilia Romagna.

Si tratta di ex officine, fonderie, fabbriche di vernici, prodotti chimici, ceramiche, ordigni bellici. Tutte attività produttive che, una volta dismesse, hanno lasciato attorno a sé aree potenzialmente contaminate, a causa dei residui e degli scarti della lavorazione.

I cosi detti ‘siti orfani’ (perché il responsabile dell’inquinamento non è individuabile, non c’è più o non provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge) individuati in regione sono 18, tra questi due si trovano nella provincia di Bologna: a Casalecchio si tratta dell’area di via della Bastia mentre a Budrio il comparto Ecowater Treatment di Agra Srl.

Il sito di Casalecchio, per il quale Viale Aldo Moro ha stanziato 146.315.000 euro, è un’area in passato commerciale-artigianale limitrofa al centro abitato progressivamente integrata nell’abitato, attualmente di carattere residenziale. Il sito rappresenta una parte del comparto in cui adducevano varie linee di scarico dell’area artigianale verso il canale di Reno, dove si sono accumulati residui di prodotti commerciali di vario genere liberamente scaricati in periodo ante legislazione ambientale.

La bonifica completerà l’intervento di risanamento del suolo e delle acque già iniziato dall’amministrazione comunale.

Un milione e 200mila euro sono stanziati per il ‘sito orfano’ collocato invece a Budrio è un’ex area di stoccaggio dove, tra la fine degli anni ‘90 e gli inizi del 2000, la ditta Ecowater ha svolto anche il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi. L’attività è terminata definitivamente nel 2004 e il sito è stato abbandonato senza operazioni di decomissioning. La bonifica completerà la dismissione dell’area e la decontaminazione di suolo e falda.

"Nella nostra regione – commenta Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente – sta partendo una grande operazione di risanamento e rigenerazione ambientale, grazie alla quale verranno restituiti alle amministrazioni, ai cittadini e al tessuto imprenditoriale spazi importanti. Parliamo di realtà che finalmente potranno essere oggetto di un nuovo sviluppo sostenibile".

L’obiettivo, a livello nazionale, è la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie.

In fase istruttoria la Regione Emilia-Romagna aveva candidato alle risorse 33 siti; di questi, 18 sono stati scelti dal Ministero. Con apposito decreto ministeriale (4 agosto 2022), è stato adottato infatti il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani; Piano che ha assegnato a 16 Comuni dell’Emilia-Romagna (dove si trovano i 18 siti) risorse per oltre 27 milioni di euro. La Regione sarà responsabile del controllo e del monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati.

I lavori dovranno concludersi entro il 30 marzo 2026.

Stefania Pelli