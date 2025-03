"Situazioni intollerabili. Potenziare la sicurezza"

Dodicenne aggredita nel suo palazzo, pioggia di reazioni. Interviene l’opposizione. "È terrificante sentire che in centro a Bologna una ragazzina, in pieno giorno, sia stata aggredita da un uomo che ha tentato di violentarla – le parole dell’europarlamentare Stefano Cavedagna, Fratelli d’Italia –. Il nostro pensiero e la nostra solidarietà alla piccola. Tutto questo non è più tollerabile. Purtroppo Bologna è in cima a tutte le classifiche nazionali per numero di violenze sessuali, con il silenzio assordante del sindaco Lepore, sempre attento a dichiarare a mezzo stampa contro FdI, ma assente di fronte alla terribile spirale di violenza in cui versa Bologna. È necessario un investimento immediato in telecamere di sorveglianza e l’assunzione e presenza di polizia locale per le strade, soprattutto in piazza Martiri, Bolognina e nelle zone di cantiere del tram e della Garisenda, diventate le nuove zone franche della città". Chiede "azioni nette e drastiche da parte del Pd e di Coalizione civica, così come da Non Una di Meno, sempre bravi a sbraitare con spot contro il presunto ’patriarcato’ ma silenti e inesistenti di fronte queste violenze – sottolinea Cavedagna –. È ora di dare sicurezza a Bologna, il tempo è scaduto da un bel po’". "Solidarietà e vicinanza alla giovanissima vittima e alla sua famiglia – dice Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna –. Sono fatti inaccettabili. Ora basta. La sicurezza deve andare in cima all’agenda politica, subito. Il sindaco dia un segno di vita e ponga il problema sul tavolo della sicurezza insieme alle altre istituzioni. Servono più pattuglie appiedate di polizia locale. E va dato il taser, esattamente come ha deciso di fare lo stesso Pd a Calderara, approvando la proposta del nostro consigliere comunale – incalza Di Benedetto –. Se si può fare a Calderara di Reno, non capisco perché non si possa fare a Bologna". "È un fatto particolarmente allarmante - le parole di Nicola Stanzani, consigliere di Forza Italia –, un fatto che colpisce tutti. Questa ragazzina è stata aggredita in pieno giorno e ciò pone l’attenzione sul tema della sicurezza a Bologna. Come ormai tutti sappiamo, qui non si tratta di percezione e si vede anche dalle risposte che chiedono i cittadini. È in buona compagnia, certo, ma ormai Bologna è una delle città più insicure d’Italia. Bisogna continuare a investire sulla sicurezza, in collaborazione con le forze dell’ordine, però anche il Comune deve fare la sua parte, ad esempio continuando a installare telecamere che in casi simili possono essere determinanti. È necessario guardare con grande attenzione al centro storico che paradossalmente ora è più insicuro e degradato delle nostre periferie. Anche noi, come Consiglio comunale, dobbiamo fare di più". Chiara Gabrielli