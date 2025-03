Siulp denuncia: "Minori stranieri a dormire negli uffici della polizia"

"Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’assurda e pericolosa deriva di indifferenza che si sta consumando attorno alla situazione che riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati". A parlare è Amedeo Landino, segretario del sindacato di polizia Siulp, che torna a esprimere forte preoccupazione per l’ennesima situazione che grava sul lavoro dei poliziotti, tra l’altro con enormi responsabilità. "Anche nella giornata di ieri – scrive il segretario Landino (nella foto) – si sono presentati negli uffici della polizia ferroviaria alla stazione due minori, e solo per uno si è trovata collocazione, costringendo l’altro a trascorrere la notte presso gli stessi uffici Polfer". Secondo il sindacato, "non è dignitoso né umano che dei minori debbano trovare rifugio di fortuna nei nostri uffici o negli uffici di polizia, con tutti i rischi che ciò comporta, e non altrettanto giusto scaricare sulla Polizia di Stato tale incombenza". Una situazione non certo nuova tanto che il Siulp sollecita ancora una volta le autorità competenti, dal Pris alla Prefettura, a trovare soluzioni strutturali e immediate per garantire a questi ragazzi un’accoglienza adeguata e conforme alla legge.