Siulp: "Gruppi organizzati"

"Abbiamo trascorso una serata in profonda apprensione, per i gravi disordini e le violente e premeditate aggressioni nei confronti delle forze di polizia". Parole del segretario del Siulp Amedeo Landino, preoccupato per "la degenerazione violenta e spietata nei confronti dei servitori dello Stato e verso le istituzioni". Una "pericolosa escalation che deve essere condannata coralmente con fermezza, nonché immediatamente arginata". Il Siulp plaude alla "confermata professionalità, all’equilibrio e al coraggio nella gestione di una vera e propria guerriglia urbana", condannando i "gruppi organizzati che sfruttano qualunque pretesto per alimentare tensioni, seminare violenza e colpire chi rappresenta lo Stato".