Skorupski, uomo nazionale. Ora sogna un posto da titolare

Titolarissimo in rossoblù e adesso con buone chance di prendersi i galloni da titolare anche in nazionale. E’ la ‘nuova’ vita di Lukasz Skorupski, che, all’alba della sua settima stagione al Bologna, cominciata con 3 presenze su 3 dal primo minuto in campionato (con buona pace di Ravaglia, che forse vede archiviata la stagione del turnover tra i pali di mottesca memoria), fiuta la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la maglia della Polonia. Circostanza che, fin qui, gli è stata negata dalla presenza del monumentale Wojciech Szczesny, l’ex portiere della Juve che ha appena annunciato il suo addio al calcio giocato. Quasi un fulmine a ciel sereno anche per la nazionale polacca, di cui Szczesny è sempre stato titolarissimo nonché leader indiscusso dello spogliatoio insieme all’altro veterano Lewandowski.

Domani notte la Polonia, a Glasgow, sfida la Scozia in Nations League e Skorupksi, per la prima volta da molto tempo a questa parte, intravede la possibilità di diventare un punto fermo della sua nazionale.

Certezze, in realtà, al momento non ce ne sono. Diceva l’altro ieri il cittì polacco Michal Prrobierz nell’affrontare il delicato tema portieri: "Per la prima volta da molti anni a questa parte c’è una situazione in cui abbiamo portieri con poca esperienza, e poche presenze, in nazionale. Skorupski ha giocato 11 partite, Dragowski 2, Bulka e Grabara (numero uno del Wolfsburg, che il cittì a questo giro ha lasciato a casa suscitando non poche polemiche in patria, ndr) una a testa. Ecco perché al momento non c’è un vero numero uno. Certo la Nations League ci aiuterà a preparare il portiere per gli anni a venire".

Tutto può succedere insomma. Ma Skorupski, che da titolare ha giocato alla grande il Francia-Polonia 1-1 di giugno all’Europeo di Germania, mai come questa volta sente di poter essere profeta in patria.

