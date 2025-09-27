Slackline Bologna, emozione per le prime esibizioni. L’atleta: “Caduto per tre volte, terribile cosa fare per vivere”

Bologna, 27 settembre 2025 – In volo sopra il cuore dalla città a un’altezza media di 60 metri, anche se, in alcuni punti, il coraggioso acrobata è arrivato a guardare il suolo da ben 150 metri sopra il livello del mare. E’ un weekend da naso all’insù, con gli occhi puntati verso il cielo, quello in corso a Bologna perché è tornato l’evento slackline sopra le nuvole della città.

Fino a questa sera alle 19 e domani, dalle 9 alle 19, in centro storico si può assistere a una dimostrazione che già nel dicembre 2023 aveva fatto sognare i bolognesi. Un’edizione tutta da scoprire quella di ‘Bologna a Testa In Su’.

"Sono ‘caduto’ tre volte – racconta l’atleta William Pollini scherzando –. Per fortuna ero agganciato: terribile cosa fare per vivere”.

All’impresa dell’atleta hanno assistito decine di cittadini, rimasti con il fiato sospeso fino all’ultimo, nonostante le efficaci misure adottate per garantire la sicurezza dell’atleta.

Cosa accade ad alta quota

Slackline Bologna Asd, in collaborazione con il Comune, Bologna Welcome, Torre Prendiparte e Chiesa di Bologna, riporta la cosiddetta Highline nell’area centrale della città: saranno montate tre highline comprese tra i 90 e i 150 metri a un'altezza media di circa 60 metri, con un team di atleti, pronti a esibirsi rimanendo in equilibrio sulle funi.

Una ragnatela di funamboli sospesi nel vuoto, che incanterà, come già accaduto in passato, chi guarderà lo spettacolo da terra: passanti, turisti e spettatori potranno ammirare un evento di sport e show a cielo aperto.

Un'atleta in azione durante una precedente esibizione

La slackline è una disciplina sportiva che raduna diversi atleti e professionisti. Uno sport che richiede tanta preparazione tecnica, fisica e soprattutto mentale.