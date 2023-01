Slavo Tolj, schegge di vita e guerra

di Benedetta Cucci

È contenuta in una sala estremamente ricca di storia e decorazioni, la prima personale di Slaven Tolj (foto) in un museo pubblico italiano. ’Craquelure. Pavo and me’, a cura di Daniele Capra, visitabile da oggi al 5 marzo alle Collezioni comunali d’arte di Palazzo d’Accursio, è un racconto sintetico di una vita che l’artista croato ha condotto in nome della performance, utilizzata nel suo senso più originario, per raccontare gli accadimenti più intimi e quelli in cui si è invece trovato, anche sconvolgenti, come la guerra che, il 6 dicembre 1991 gli portò via l’amico fotografo Pavo Urban, del quale sono esposte due fotografie che documentano proprio una performance di Tolj. La sua arte concettuale è sempre critica politica e sociale, il che si evince ad esempio da un’opera in cui rielabora la bandiera croata per raccontare una Croazia in cui lui non si è più riconosciuto, a cominciare dal culto nazionalista che ha alimentato la guerra nei Balcani, Si entra nella ricca Sala Urbana delimitata ai lati da cinque stemmi e la prima installazione che si incontra è quella di due bandiere intrecciate stese a terra, lavoro del 1999. Da una parte, poi, un lungo rettangolo che sembra una tavola imbandita ma sempre a terra, (il suo nome è ’Destiny’ ed è opera site specific), mostra tutta una serie di reperti che l’artista ha trovato, scavando nel terreno attorno alla galerija Flora di Dubrovnik e che narrano la storia di guerre passate sul territorio, dal 1943 in avanti.

La vita e la ricerca di Tolj, come scrive il curatore, sono state segnate dalle vicende storiche ma anche da quelle private, come i due ictus che gli hanno in parte tolto la capacità espressiva. Con la massima accortezza, ha registrato nelle sue opere (ma ugualmente nella sua attività di curatore e direttore di istituzioni) la capillarità della penetrazione del consumismo e il mutamento antropologico che ne è seguito. Tra i materiali visivi, interessante vedere le sue performance storiche che, al pari delle opere, dice ancora Daniele Capra, "sono come un vetro tagliente tenuto in mano". In ’Community Spirit in Action’ (1998), ad esempio, Tolj performa in un peep show di Zagabria insieme a una spogliarellista, presentando il proprio corpo disteso del tutto inerme. L’opera evidenzia la condizione paradossale di un body artist la cui presenza passa socialmente quasi nascosta, mentre il corpo di donna è, al contrario, ricercato e desiderato. Dà un ulteriore quadro di questo mondo artistico lacerato, la performance che l’artista proporrà il 4 febbraio alle 19 e il 5 alle 11: al centro l’incomunicabilità e la musica di Bella Ciao, l’unico suono che Tolj ha riconosciuto quando si è risvegliato dopo il secondo ictus.