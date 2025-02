Slow Wine e Sana Food. Vino e cibo di qualità. Oggi arriva Lollobrigida

Frizzanti o fermi. Rossi, bianchi o rosati. Adatti all’aperitivo o al dolce e perfetti per il pranzo o la cena. Una distesa di vini che fa parte delle eccellenze tradizionali del nostro Paese, ma anche dei cataloghi internazionali che fanno il giro del mondo. Tutto concentrato nei padiglioni di BolognaFiere, che fino a oggi pomeriggio ospita la quarta edizione di Slow Wine Fair, un’annata da record per il numero di espositori e quelli dei visitatori: è ancora presto per i dati ufficiali, ma tra il padiglione 15 e 20, aggiungendo il 18 che è dedicato a Sana Fodd, costola agroalimentare del salone Sana, c’è un via vai costante, chiassoso e armonico di persone che annusano, degustano e assaporano più di seimila etichette, tra italiane ed estere, dalle più alle meno note. Un successo per wine lovers e professionisti ed esperti del settore, che abbraccia la filiera vitivinicola, in vetrina con più di 1.050 realtà presenti.

A visitarle, nella mattinata di oggi, sarà il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che parteciperà a un panel conclusivo dell’edizione con altri relatori istituzionali. "I visitatori trovano innanzitutto tanto vino, buono, pulito e giusto – sostiene Alice Giuliani, exhibition manager Slow Wine Fair –, perché per partecipare alla manifestazione bisogna sottoscrivere il manifesto Slow Food per il vino sostenibile e di qualità, quindi buono da bere".

Con più precisione, "abbiamo raddoppiato i numeri della prima edizione" e sono ben "1.060 gli espositori da tutte le regioni d’Italia e da 28 paesi del mondo – continua Giuliani – quindi ci sono tantissime specialità e caratteristiche di vini differenti. E poi c’è una novità: l’area dei caffè con quelli della Slow Food Coffee Coalition per avvicinarsi proprio a questo mondo". Qui, "i ristoratori e gli enotecari potranno imparare meglio a degustare un buon caffè e a sceglierlo da presentare nei loro locali". La kermesse è realizzata con Slow Food, che "nasce alla fine degli anni Ottanta dal mondo del vino, seguendo negli anni un percorso di consapevolezza nella filiera, che non è solo ciò che c’è nel bicchiere, il piacere di degustare, ma che comprende una visione più attenta alla dimensione ambientale – precisa Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia –. Questo permette di sostenere un’agricoltura buona, attenta all’ambiente e anche ai produttori". Produttori che nella giornata di domenica hanno incontrato gli appassionati e i curiosi, mentre oggi, esattamente come ieri, si dedicheranno agli addetti ai lavori, dai ristoratori agli enotecari, che sono alla ricerca del vino, naturale e di qualità, che fa al caso loro da proporre ai clienti. Tante le novità, a partire dal ‘matrimonio’ tra la fiera internazionale del vino e il salone di Sana Food, che si presenta con un nuovo format dedicato "al mondo del consumo fuori casa, con prodotti di eccellenza e di qualità che coprono il range della richiesta che c’è attualmente sulla sana alimentazione anche fuori dalle mura domestiche – spiega la exhibition manager, Claudia Castello –. Il cuore del biologico è sempre presente con circa il 60 per cento degli espositori, ma c’è anche chi propone prodotti per intolleranze alimentari, vegani o vegetariani che stanno crescendo tantissimo".

