Slow Wine e Sana Food. Gran finale in fiera: : "Presenze cresciute del trenta per cento"

Slow Wine Fair e Sana Food chiudono le porte di BolognaFiere salutando ben quindicimila visitatori. Molto positivo il bilancio dell’unione tra le due manifestazioni e della quarta edizione della fiera del vino, che si prospettava da record. E, proprio come da previsioni, la kermesse internazionale del vino buono, pulito e giusto chiude con il sorriso. Ad averlo stampato in viso è il presidente del distretto, Gianpiero Calzolari, che tira le fila dell’iniziativa appena conclusa, che l’anno scorso ha registrato dodicimila ingressi: "Siamo su un +25%/30% di visitatori rispetto all’anno scorso – comunica alla conferenza stampa conclusiva –. Ci sono 1.060 cantine e, per quanto riguarda Sana, 250 espositori". Tutti "molto contenti e c’è un bel movimento: nei corridoi c’è molta soddisfazione – continua Calzolari –. E non siamo un punto di riferimento solo nazionale, visto che ci sono molti buyer provenienti dall’estero". Insomma, "un bilancio molto positivo" per la nuova formula che vede Slow Wine Fair ‘abbracciare’ Sana Food, in un connubio di prodotti e proposte naturali e biologiche.

A visitare le aziende agricole e cantine espositrici, il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che trascorre l’intera mattinata tra gli stand dei padiglioni 20 e 15, dove profumi e sapori delle circa seimila etichette in vetrina si confondono con l’entusiasmo dei produttori. Selfie, biglietti da visita e strette di mano. Anche qualche assaggio. Si può sintetizzare così la mattinata del ministro Lollobrigida, che dedica una manciata di minuti a ogni stand, guardando le etichette e degustando vini e oli provenienti da tutte le regioni del Bel Paese. Al suo fianco nel tour delle cantine, l’assessore comunale Daniele Ara, l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna e il presidente Calzolari. Nel tour, anche uno scatto con alcune studentesse dell’istituto alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme. Il ministro è poi tornato sulla querelle nata dalle sue affermazioni sull’eccessivo consumo di acqua che, come da lui affermato, potrebbe portare anche alla morte. "L’acqua è un alimento sano– precisa il ministro –. Ma come tutti gli alimenti se assunti in quantità eccessiva possono produrre danni. Non lo dico io, ma la scienza". Insomma, "in questa voglia di denunciare le incapacità del governo si creano delle caricature, senza rendersi conto che chi le disegna non supportate da dati scientifici" non fa buona informazione.

In vetrina c’è il vino, che è "il risultato del lavoro delle vignaiole e dei vignaioli in armonia con il territorio. Pensiamo ai terrazzamenti liguri: senza la viticoltura eroica, l’ambiente sarebbe a rischio – evidenzia il ministro –. L’Europa deve difendere questo patrimonio, evitando etichettature fuorvianti e politiche penalizzanti, perché proteggere il vino significa "tutelare storia, lavoro agricolo e la qualità che il mondo ci riconosce". Dunque, "promuovere un consumo consapevole – continua – non vuol dire demonizzare, ma raccontare il valore che c’è dietro ogni bottiglia, garantendo il futuro del nostro agroalimentare e la centralità dell’Italia" in Europa.

Cibo e vino salutare arrivano in Emilia-Romagna, dove "vogliamo continuare a distinguerci per alcune esperienze produttive, studiate in tutto il mondo per la loro capacità di creare prodotti di eccellenza, esportati a livello internazionale – dice il presidente regionale Michele de Pascale –. Ma vogliamo valorizzare tutta la filiera del territorio e fare ancora di più, continuando a migliorarci". Preoccupanti "le dinamiche internazionali riguardanti i dazi per il loro impatto su tutto il settore agroalimentare – continua il governatore –. L’Italia e l’Europa hanno affrontato grandi sacrifici negli ultimi anni. Il nostro Paese ha pagato un prezzo molto alto in termini di competitività del sistema delle imprese". Per la "filiera del vino serve rispetto per produzioni di eccellenza che non investono sull’abuso del consumo, ma sulla qualità. Il vino e le produzioni di qualità sono in sintonia con un consumo responsabile, corretto e rispettoso della salute delle persone".