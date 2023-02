Slow Wine Fair Bologna 2023, in Fiera esperti da tutto il mondo

Sana Slow Wine Fair, appuntamento con gli esperti in fiera

Bologna, 27 febbraio 2023 - Il viaggio di Slow Wine Fair non si ferma. E la fiera dedicata al vino, organizzata da Bologna Fiere e Sana, continua a tracciare nuovi percorsi di sostenibilità, bio diversità ed equità sociale.



Parole chiave, queste, anche durante la seconda giornata della kermesse, dedicata ai professionisti del settore, arrivati nel quartiere fieristico da ogni angolo del mondo. E dove osti, ristoratori, sommelier, importatori, enotecari hanno così avuto la possibilità di conoscere centinaia di cantine italiane e internazionali, accomunate dalla volontà di promuovere un nuovo sistema produttivo che vede l’azienda vitivinicola come motore di uno sviluppo sostenibile, baluardo di difesa del paesaggio e attenta promotrice della crescita sociale, culturale ed economica delle campagne.



Incontri commerciali e momenti di confronto hanno infatti dato ai produttori presenti la possibilità di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio e presentare, ai professionisti del settore, i loro vini più pregiati. Calice dopo calice. “È una manifestazione che crescerà molto - afferma Valeria Radici Odero della cantina Frecciarossa -. Questo perché è una manifestazione capace di raggruppare valide aziende, italiane e non solo, che meritano di essere sempre più conosciute. È un’occasione importante per noi, qui presenti”.





Tante occasioni anche per le cantine dell’Emilia-Romagna, dove le particolarità e le caratteristiche dei vini del nostro territorio hanno convinto, per il secondo anno di seguito, gli esperti presenti in fiera. “Grande affluenza, sin dalle prime ore - conferma Giacomo Montanari di Ca’di Sopra - la curiosità infatti non manca e la riscoperta dell’Emilia Romagna coinvolge tutti. Il nostro è un territorio ricco di sfumature: noto un forte interesse per i bianchi, ma anche per l’intramontabile Sangiovese”







In programma oggi, inoltre, anche numerosi approfondimenti - dalle conferenze sul cambiamento climatico fino a quelle sul vino buono, pulito e giusto - per garantire sempre più conoscenza e informazione a riguardo.



“Tanta gente ieri. Tanta gente oggi - riassumono dalla cantina Marta Valpiani - il riscontro ha superato le aspettative, e tanti importatori stranieri, e non solo, sono arrivati qui in fiera per conoscere le nostre realtà”.