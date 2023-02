Slow Wine Fair Bologna 2023: ultimo giorno per brindare

Sana Slow Wine Fair

Bologna, 28 febbraio 2023 - Come in un viaggio, chi arriva in fiera distende la cartina tra le mani. E, dito puntato sull’elenco, inizia a scegliere le ‘tappe’ – o meglio, le cantine – da non perdere. Slow Wine Fair, anche durante il suo ultimo giorno, si conferma meta imperdibile per migliaia di visitatori. Che da tutto il mondo raggiungono le due Torri per degustare e conoscere alcuni dei vini più interessanti sul mercato.



Dopo il successo del primo anno, la kermesse organizzata da Sana e BolognaFiere, con la direzione artistica di Slow Food, fa di nuovo centro. E anche durante la terza giornata della seconda edizione, mette in fila ulteriori risultati.

Si avvicinano i calici, mentre i produttori concludono gli ultimi incontri commerciali, in una cornice che fa della comunicazione e del confronto il perno intorno al quale ruota la fiera.

“La gente, quest’anno, è ancora più informata sull’evento. E questo si è tradotto in un’affluenza ancora più ampia” spiegano dalla cantina lombarda Barone Pizzini. Esposto nel loro stand c’è anche “Animante, uno dei nostri prodotti più rappresentativi, con all’interno tutti e quattro gli uviaggi della Franciacorta: Pinot nero, Pinot bianco, Chardonnay ed Erbamat – prosegue –. Quest’ultimo è un vino autoctono bresciano e attualmente noi siamo non solo la prima ma anche l’unica cantina ad avere prodotto un Franciacorta ufficiale con all’interno Erbamat. Ne siamo molto orgogliosi”.



Dall’Emilia-Romagna, arrivata alla Slow Wine Fair con 65 cantine, anche Tomisa, che produce vini biologici tipici dei Colli Bolognesi. E che, nella terza giornata, continua a far degustare le sue specialità: Pignoletto fermo e frizzante, un rosato 80% Barbera e 20% Merlot e “i nostri tre rossi, Barbera, Cabernet sauvignon e Merlot”.

Così, prima che le porte si chiudano, nelle corsie dei padiglioni 15 e 20 non rimane che brindare al successo della seconda edizione. Che, in soli tre giorni, ha riunito 750 diverse realtà.