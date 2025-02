Slow Wine, giù il sipario con Lollobrigida

Il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale chiudono la quarta edizione di Slow Wine Fair a BolognaFiere, che registra quasi un +30% di visitatori. "Il vino non è solo un prodotto, ma il risultato del lavoro dei vignaioli in armonia con il territorio – apre il ministro –. L’Europa deve difendere questo patrimonio, evitando etichettature fuorvianti e politiche penalizzanti, perché proteggere il vino significa proteggere la nostra storia, il lavoro agricolo e la qualità che il mondo ci riconosce". In questo senso, "con la criminalizzazione di alcuni prodotti europei che rappresentano asset strategici, non si rischia solo un innalzamento dei prezzi – sostiene –, ma di abbatterne il valore. Parlare male del vino è folle per l’Europa".

In generale, "c’è preoccupazione per il mercato agroalimentare emiliano-romagnolo – fa presente de Pascale –. Siamo i principali protagonisti dell’export italiano e le dinamiche internazionali sono molto preoccupanti". Serve "un atteggiamento più muscolare nel difendere gli interessi del nostro Paese. Non è accettabile l’atteggiamento di chi, come Trump, fa i conti della bilancia commerciale senza guardare a quello ha fatto l’Italia negli ultimi due anni". Gli impatti "delle scelte del Paese sugli approvigionamenti energetici dalla Russia – termina – hanno messo in crisi il settore produttivo e una parte dell’agroalimentare", che rischia di esser penalizzato nei mercati americani. Che "sono quelli che hanno guidato questa strategia internazionale".

Mariateresa Mastromarino