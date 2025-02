Il ministro Lollobrigida a Slow Wine Bologna tra selfie e battute

Bologna, 25 febbraio 2025 - Tanti selfie e tante mani strette tra i padiglioni di BolognaFiere per la visita del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla Slow Wine Fair.

Da questa mattina alle 11, il ministro ha visitato gli stand degli espositori presenti alla kermesse, raccogliendo biglietti da visita e degustando alcune delle cantine ed etichette in vetrina. Immancabile, ovviamente, tra i calici di vino, l’acqua, tornando sulle parole pronunciate dal ministro stesso, secondo cui l’acqua potrebbe portare addirittura alla morte. “Eccola qui - dice mostrando un calice pieno d’acqua -. Un bel bicchiere d’acqua naturale, da abbinare a qualsiasi cosa perché è un alimento sano”.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a sinistra con il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari e a destra con l'assessore Daniele Ara

Ma “come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva, possono produrre danni - commenta il ministro -. Non lo dico io, lo dice la scienza”. Insomma, se i giornalisti “avessero avuto la pazienza di digitare” e fare una ricerca sull’affermazione del ministro, “avrebbero trovato articoli che denunciano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto per eccellenza possono produrre danni”.

Occasione in cui si percepisce “questa voglia di denunciare le incapacità del governo” che fa “creare delle caricature”. Agli Stati Generali del vino “ho spiegato come di vino si possa parlare criminalizzando l’abuso, ma non il consumo - conclude il ministro -. Così come per il prodotto del pianeta, cioè l’acqua”.

"Qualcuno in questi giorni si dimostra ancora non all'altezza del ruolo che svolge, continuando a non capire che parlare male del governo è legittimo da parte dell'opposizione ma parlare male del governo, parlando male delle nostre produzioni non è così intelligente. E soprattutto non è così è utile al nostro tessuto produttivo e alla difesa di quelli che sono valori comuni che non hanno né destra né sinistra, ma hanno un principio di comunità nazionale che è portatore di interessi di tutti”. Così il ministro Lollobrigida che ha aggiunto: “Questo principio corrisponde alla tutela dell'ambiente, del lavoro, dell'identità, della tradizione, della cultura, di tutto quello che è patrimonio degli italiani, per esempio, ma anche dell'Europa”.

Interpellato a margine della conferenza a Bologna, il ministro spiega, dopo un confronto anche ieri con alcuni propri omologhi europei su questi temi e non solo: "In questi giorni si parla tanto di dazi. I dazi prevedono due nazioni o due unità commerciali, Europa e Stati Uniti, che discutono di questa possibilità. È un rischio e va ragionato. Ieri ho invitato i miei colleghi in Europa, però, a riflettere sulle cose che possiamo decidere in autonomia. L'Europa non deve crearsi danni da sola. Con la criminalizzazione di alcuni prodotti europei, che rappresentano asset strategici, non si rischia solo per le tariffe e quindi sulle chiusure di mercato. Si rischia ancor di più per la criminalizzazione del prodotto" stessa, "che ne abbatte il valore", rimarca il ministro.

Che qui va al dunque: "Oggi parlare male del vino a prescindere - puntualizza - è folle per l'Europa e noi abbiamo ricordato che bisogna ragionare invece in maniera più precisa del quantitativo, di qualsiasi sostanza si assume. All'interno di una sana alimentazione - rivendica il ministro Fdi- io continuo a sostenere che, con una dieta equilibrata e in modica quantità, il vino non fa male. E, per alcune patologie, può anche far bene. Una di queste, non lo dico io ma la storia, è l'allegria che produce e la convivialità, che fa bene alla testa". E, ci tiene Lollobrigida, "non lo faccio io e basta: lo fanno anche tanti ambienti di carattere scientifico, che l'hanno dichiarato con consapevolezza".