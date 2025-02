Slow Wine e Sana Food, nel tempio del biologico: “Solo prodotti di qualità”

Bologna, 23 febbraio 2025 – Slow Wine Fair e Sana Food tagliano il nastro a BolognaFiere. Protagonisti “vini e cibi di qualità e in prevalenza biologici – inizia il presidente della Fiera, Gianpiero Calzolari –. Con questo progetto offriamo un’opportunità a un mercato in cui l’origine degli alimenti e il benessere di persone e ambiente sono al centro per produttori e consumatori”. Che “possono essere da traino per modelli agricoli – specifica l’assessore comunale Daniele Ara –. È fondamentale un coinvolgimento politico e culturale delle nostre comunità. Nelle mense scolastiche è importante continuare ad avere il mondo di produzioni di qualità e biologiche vicine”.

Focus sull’Emilia-Romagna, dove “la superficie biologica in regione è del 20%, 7mila imprese e una crescita del 70% in 10 anni – sostiene l’assessore regionale Alessio Mammi –. Ma le realtà bio non vanno lasciate sole e bisognerebbe pensare a attività di sostegno sui consumi”, come “un credito di imposta rivolto alle famiglie che decidono di consumare prodotti biologici”. Le imprese fanno fronte anche alle calamità naturali: “L’Unione europea interviene con un fondo di solidarietà, ma non basta – spiega l’europarlamentare Stefano Bonaccini –. Avanzerò la proposta, sostenuta dalla commissione agricoltura, di un fondo straordinario da 2 miliardi che possa servire come strumento di riassicurazione, un piede pubblico che dovrebbe favorire anche l’investimento delle assicurazioni private”.

La filiera vitivinicola sta vivendo una “profonda crisi sistemica – sostiene Giancarlo Gariglio, coordinatore Slow Wine Coalition –, ma una fiammella di speranza c’è: la fiera è raddoppiata parlando di tematiche di cultura, informazione e qualità. Il 70% degli espositori sono biologici e questo è il primo pilastro della rivoluzione della sostenibilità ambientale. I vignaioli sono chiamati a uno sforzo ulteriore, ripensando l’utilizzo del packaging”. Per questo “ragioniamo sulla riduzione della grammatura delle bottiglie di vetro – aggiunge Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia –. I vignaioli vogliono lavorare con la natura e non contro”. In questo senso, “il biologico è la strategia per il futuro. Il 23% della viticoltura nazionale è biologica con 30mila operatori”, elenca Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio.

In fiera, più di 100 buyer stranieri grazie a Ice: “Faremo anche due tour, per fidelizzare il compratore estero facendogli conoscere il territorio – sostiene la dirigente Brunella Saccone –. Il Made in Italy è percepito come portatore di salubrità”. E dunque “non dobbiamo criminalizzare il buon bere e il buon mangiare – conclude il dg di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli –. L’unione naturale delle due kermesse ha aspetti culturali e fieristici”.