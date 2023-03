Smartphone d’occasione acquistato online si rivela una truffa

Ennesima truffa online in Appennino. A Marzabotto un 35enne è stato raggirato per l’acquisto di un Iphone 13. I fatti risalgono a qualche mese fa. Il 35enne vede online l’annuncio di questo nuovo modello di smartphone in vendita per 600 euro e decide, dunque, di acquistarlo, paga, ma il telefono non arriva. Il giovane a quel punto si reca alla locale caserma dei carabinieri per fare denuncia. I militari della stazione di Marzabotto scoprono così che dietro l’annuncio c’era un 37enne di Foggia già noto per reati specifici, che è stato denunciato per truffa.