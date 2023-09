Smerciava anabolizzanti illegali. Nei guai il gestore di una palestra

L’indagine è partita da una segnalazione dell’Agenzia Dogane e monopoli-direzione antifrode. E ha portato i carabinieri del Nas , coordinati dalla Procura di Ravenna, a denunciare cinque persone per importazione e cessione di farmaci ad azione dopante e stupefacente. Tra queste, anche il gestore di una palestra di Bologna, accusato di ricettazione e di smercio di farmaci illegali. Nei guai anche una coppia del faentino e un personal trainer, che si facevano arrivare dall’Asia, attraverso ignari corrieri, farmaci e principi attivi illeciti sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio e con proprietà dopanti o stupefacenti. Nell’abitazione della coppia, i militari hanno scoperto un mini-laboratorio per la lavorazione dei farmaci, macchine incapsulatrici, un bilancino, materiale per il confezionamento, flaconi e diverse sostanze attive. Gli anabolizzanti venivano poi distribuiti a acquirenti gravitanti nel settore del bodybuilding.