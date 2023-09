"Smettetela di fare rumore o vi sparo"

Ragazzi troppo rumorosi: esce di casa e li minaccia con la pistola. Festa finita sull’orlo di una crisi di nervi l’altra sera nel centro di Monteveglio dove un settantenne residente nello stesso condominio ha fatto irruzione nel cortile dove alcuni amici minorenni si erano dati appuntamento per una ‘pizzata’ in compagnia. Inevitabile, ma insopportabile per il vicino, il contorno di schiamazzo, musica, vociare che si prolungava ben dopo l’ultimo trancio di pizza accompagnato da birra e bibite.

Così, dopo le inutili richieste di fare silenzio e vaghe minacce spiccate dal terrazzo, verso le 23,30 il pensionato spazientito ha impugnato la pistola regolarmente detenuta, è sceso nel cortile ed ha puntato l’arma ai ragazzi dicendo che se non se ne fossero andati via subito avrebbe fatto fuoco. Impauriti ed ammutoliti, i ragazzi hanno obbedito evitando così che la situazione precipitasse. Uno di essi però, non visto, ha filmato la scena con il suo telefonino.

Il giorno seguente, il 30 agosto, la mamma di uno dei ragazzi si è presentata alla stazione dei carabinieri di Bazzano denunciando l’accaduto e consegnando la registrazione fatta col cellulare. Da questa fonte e dalle informazioni fornite sul luogo dell’accadimento i militari in poche ore sono risaliti alla identità del presunto autore dei fatti: il settantenne, italiano, vicino di casa di uno dei festeggiati.

Svolta l’istruttoria e raccolti gli elementi di prova i carabinieri si sono presentati a casa dell’uomo. E dopo averlo informato della situazione, gli hanno sequestrato le armi da fuoco, tutte autentiche e funzionanti, regolarmente denunciate e detenute sulla base di una licenza di porto d’armi per uso sportivo. Le armi sequestrate al vicino nervoso sono una pistola semi automatica (verosimilmente quella utilizzata per le minacce), un fucile da caccia, una carabina di precisione e le relative cartucce. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di minaccia aggravata. Mentre nessun reato è stato contestato ai minorenni. Il fatto è avvenuto al termine di una settimana di attività intensa per i militari della stazione di Bazzano, competente anche sul territorio di Monteveglio. Essi infatti nei giorni precedenti erano intervenuti in due diversi episodi di rissa avvenuta in due diversi locali del centro del capoluogo di Valsamoggia. Per due di essi protagonista un tossicodipendente denunciato per atti osceni e anche per rapina ai danni del bar Graziosi.

g.m.