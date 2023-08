Smottamenti in val di Zena "Dov’è finito il Piano criticità?"

Un centinaio di cittadini ha preso parte all’incontro dal titolo "Maggio 2023: frane e alluvioni in Val di Zena. Perché è accaduto e cosa si deve fare perché non accada più?" promosso dal Comitato Val di Zena con l’intento di trovare soluzioni, attraverso le valutazioni dei tecnici, per evitare disastri idrogeologici come quelli che si sono verificati lo scorso maggio.

"Già nel 2005 la Regione – spiegano dal comitato –aveva approvato il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico. Questo definiva precise norme urbanistiche dove poter costruire o meno, che i Comuni dovevano recepire, finanziando la realizzazione di opere di difesa nelle aree a forte rischio idraulico. Il Piano prevedeva sistemi di laminazione, casse di espansione in pianura e bacini montani in Appennino. Prevedeva la gestione di fossi e canali evitando la loro mancata manutenzione. Il Piano Stralcio individuava con precisione le aree di criticità lungo l’asta dello Zena. Non si sa che fine abbiano fatto questi interventi" si domandano.

Nel 2007 e nel 2016 si aggiunge il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, un nuovo strumento di pianificazione nel quale tutta l’area a nord della via Emilia viene identificata come area a rischio alluvioni, compresa l’asta del torrente Zena. Il Piano prevede quindi casse di espansione, bacini nei quali far refluire le acque per ridurre la portata delle piene dei fiumi. Le casse d’espansione previste sono 37, attualmente quelle in essere sono solo 23 delle quali 9 sono in costruzione.

L’idrologo Stefano Orlandini ha sottolineato il concetto di capire come stanno le cose per prevenire. La piena fluviale per un idrologo è normale, è temibile solo se esce dal suo alveo: "Servono e sono importanti le casse di espansione in pianura, che devono però essere ben dimensionate, vanno fatti interventi sulle arginature, previsti serbatoi montani. I principali fattori critici nella zona sono: l’eccessiva sedimentazione del torrente, portata dalle piene, che va rimossa; la situazione dei ponti, con troppa sedimentazione sottostante e luci spesso occluse; la vegetazione degli alvei va mantenuta ma con misura, non va certo mantenuta tutta".

Zoe Pederzini