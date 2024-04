Soccorritori a -8 nelle viscere della centrale idroelettrica di Bargi: “Visibilità zero, e l’acqua si alza”

Bologna, 10 aprile 2024 - L'Italia intera piange i morti nella trappola della centrale di Bargi (segui la diretta), mentre sul lago di Suviana i soccorritori lavorano da ore - in condizioni proibitive - alla ricerca disperata dei dispersi, possibili superstiti dopo la devastante esplosione della turbina. Un lavoro improbo, come spiega il portavoce dei vigili del fuoco Luca Cari, che là sotto ha dispiegato 100 uomini: "Stiamo operando in condizioni di precarietà", confessa.

E le cose col passar delle ore sembrano peggiorare: "Di sicuro il livello dell'acqua si è alzato e ora copre parzialmente il piano 8 nel quale fino a stanotte stavamo lavorando con la squadra di ricerca e adesso non è più possibile". Il fatto è che, come è giusto, bisogna valutare "le condizioni di sicurezza della struttura per consentire ai vigili del fuoco che sono all'interno di operare con una condizione che consenta vie di fuga in caso di allagamento improvviso".

Di certo nelle viscere della centrale sventrata dall'esplosione di ieri è come lavorare all'inferno: "C'è visibilità zero - allarga le braccia Cari - ci sono sostanze, detriti, si lavora tastando, toccando. La situazione è davvero molto complessa". Poi, per non "creare aspettative immediate", sottolinea che "Si tratta di operazioni lunghe, ci teniamo a dirlo". E Cari insiste sulle condizioni di sicurezza, che "sono prioritarie per i vigili del fuoco che stanno lavorando al di sotto del livello dell'acqua del lago. "Il livello si sta alzando, si è alzato costantemente. Da ieri e fino a stanotte abbiamo lavorato al piano -8 che era ancora emerso. Poi piano piano l'acqua è salita e ora al piano -8 si lavora con mezzo metro d'acqua. Il livello sta salendo, dobbiamo capire da dove entra l'acqua e in base a quello capire quali sono le condizioni di rischio per i vigili del fuoco che stanno lavorando là sotto".

Infine, all'inevitabile domanda sulla speranza di trovare superstiti alla tragedia, Cara risponde: "La speranza dei soccorritori, l'obiettivo, è quello di trovare ancora persone in vita. Ma lo scenario è molto, molto difficile..."