Soccorso Alpino, l’icona Ballerini si congeda

Ha visto due valanghe, fatto migliaia di interventi, molti dei quali indimenticabili: all’età di 70 anni Mauro Ballerini, da oltre quarant’anni nel Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale, lascia per limite di età. Ma ’Ballero’, come è conosciuto sulle cime dei nostri Appennini, ci tiene a fare una precisazione: "Lascio le mansioni pratiche per pure ragioni assicurative, ma continuerò a far parte di questa meravigliosa famiglia in altre vesti: continuerò ad aiutare dal punto di vista logistico, organizzativo e informativo".

La sua storia nel mondo del soccorso inizia nel lontano ’84 quando, durante una gita al Duca d’Abruzzo, rifugio del Corno, conobbe l’ex comandante della stazione del Soccorso Alpino, nonché custode del rifugio. Da lì, da quei racconti così stimolanti e affascinanti, la decisione di prendere parte alla stazione del Corno alle Scale di cui, nel 1995, è diventato il responsabile. Nel 2000, poi, e per 18 anni, Ballerini ha intrapreso una lunga esperienza nell’eliPavullo come tecnico di elisoccorso: "Una delle più alte cariche che si possono avere – spiega –, un ruolo che mi ha insegnato tanto, dato grandi soddisfazioni e permesso di conoscere tantissimi professionisti del mondo sanitario e aeronautico". ’Ballero’, poi, prosegue nel ricordo di tutti questi anni nel Soccorso Alpino: "Sono tanti gli interventi indelebili di cui avrò memoria per sempre, nel bene e nel male. Le due valanghe, quella del Corno e quella del Cimone, il soccorso ai 17 dispersi, durante una bufera al Lago Scaffaiolo, dove uno, purtroppo, perse la vita e venne ritrovato giorni dopo. Sono esperienze dure, ma che ti formano".

E proprio in merito all’ambito della formazione Ballerini si è espresso a lungo: "Credo che sia una parte fondamentale della nostra mission quella di informare per prevenire. Noi, infatti, non dobbiamo limitarci all’intervento, ma a evitare che quell’intervento sia necessario. A fare in modo che le persone sappiano come andare in montagna, che pericoli si corrono, quali accortezze bisogna avere. E io ho sempre fatto formazione, informazione e prevenzione: nelle scuole, ma anche a passeggiatori, escursionisti e turisti che vengono in Appennino. Le insidie ci sono e bisogna essere preparati".

A salutare Ballerini, con un post, è stata la sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi: "In questi decenni ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per il nostro territorio: ha salvato vite, ha accompagnato con la sua esperienza e la sua passione centinaia di interventi in montagna, ha dato sicurezza a chiunque abbia frequentato il Corno. A lui devono riconoscenza non solo le tante persone aiutate in prima persona, ma anche tutte le amministrazioni, le associazioni e chiunque abbia vissuto la montagna con la certezza di poter contare su di lui. Ballero non è stato soltanto un soccorritore: con il suo impegno ha promosso la cultura della sicurezza, dell’amore per la montagna e ha contribuito a far conoscere e valorizzare il nostro territorio".

Zoe Pederzini