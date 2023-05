Soci e studenti, scatta lo sconto

Coop Alleanza 3.0 è al fianco degli studenti universitari che, anche a Bologna, protestano per il caro-affitti dei fuori sede.

I Consigli di Zona soci, che rappresentano i soci della Cooperativa, si stanno organizzando sui territori per testimoniare la propria vicinanza con azioni come la consegna di generi alimentari per la colazione nei luoghi in cui gli universitari sono in presidio. Inoltre i soci e le socie che studiano all’università e hanno meno di 30 anni hanno diritto ad uno sconto del 20% su tutte le tue spese di prodotti a marchio Coop fino a un massimo di 100 euro al mese di spesa