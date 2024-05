Social media, tra rischi e opportunità

Utilizzo dei social media: i rischi superano le opportunità? Questo il nome dell’incontro in programma mercoledì, 29 maggio, alle 18 presso il Museo di Arti e Mestieri di Pianoro, in via del Gualando 2. A conclusione dell’anno scolastico verranno esposti i dati raccolti nelle scuole del territorio. In continuità con la conferenza dello psicoterapeuta Alberto Pellai verranno affrontate le tematiche relative all’utilizzo consapevole dei social network da parte degli adolescenti. Saranno presenti: Mattia Minghetti, psicologo progetto "Patchwork", Valentina Dini e Valerio Canè, educatori progetto Kismet. L’evento è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, a genitori e docenti.