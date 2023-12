Social motore di business. Webinar per imprese

Usare Facebook e Instagram per il business può essere utile, ma è necessario capire come poter sfruttare le loro potenzialità. Per dare una mano alle imprese la Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (foto, il presidente Carlo Battistini) organizza un webinar per giovedì 18 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30. Oltre a presentare i diversi social, prospetta quali siano più adatti in ragione delle diverse tipologie di impresa. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito internet www.romagna.camcom.it.