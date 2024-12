Social network e comunicazione politica: effetti sull'astensionismo e tecniche innovative

Il ruolo dei social network nella comunicazione politica, i loro effetti sull’astensionismo e le tecniche per affrontare un mondo comunicativo, politico e giornalistico in trasformazione velocissima e perenne: questi i temi al centro dell’incontro di ieri alla Sala Biagi del Baraccano per la presentazione del libro di Laura Caldara, Tecniche di comunicazione politica 3.0: come dirlo, a cui hanno partecipato, oltre all’autrice, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il senatore di Azione, Marco Lombardo, il già responsabile della comunicazione del Pd di Bologna e fondatore dello studio di comunicazione Woland, Davide di Noi, il responsabile della Cronaca di Bologna del Carlino, Andrea Zanchi, e il capogruppo Pd al quartiere Santo Stefano, Paolo Cavalieri.

Si sono affrontati gli effetti dei social nelle campagne elettorali e nell’attività istituzionale, il momento di transizione non ancora concluso che sta vivendo il mondo dell’informazione, gli effetti sui partiti di una comunicazione incentrata quasi ovunque sulla figura del leader e le conseguenze di un uso sempre più dominante degli smartphone nel procurarsi informazioni sull’attualità.