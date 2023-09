Socialche botta. E adesso?

di Gianni

La settantenne Fortitudo ha conquistato il quattordicesimo scudetto, al quale vanno aggiunte sei Coppe dei campioni e dodici Coppe Italia. Una cascata di diamanti.

MATTIA SANTORI

Nei panni di consigliere del Pd a Palazzo d’Accursio, il fondatore delle Sardine ha proposto, nell’ordine: ai colleghi, di maggioranza e minoranza, di visitare un’azienda in zona Roveri che produce cannabis legale (Cbd), "Made in Italy come il pesto"; ai cittadini, di scendere in piazza ad accendere cento cannoni "per dire a tutti che fumare è assolutamente normale". È ufficiale: Lepore

ha uno spinello nel fianco. IMMIGRAZIONE

Al questore Isabella Fusiello, che si era pronunciata a favore dell’apertura nella nostra regione di un Centro per i rimpatri, l’assessore comunale al welfare Luca Rizzo Nervo

ha replicato senza tanti riguardi né troppi giri di parole che,

nel capoluogo, non è cosa, la cronaca e la storia dimostrano che si tratta di "strumenti fallimentari", lasciamo perdere e troviamo soluzioni diverse. Polemica al Centro.

CAMPAGNA D’OLIO

Fanno gola anche ai ladri (o al ladro, gli investigatori stanno lavorando) le crescentine della catena ‘Indegno’. Precedute all’inizio dell’anno da un furto in via del Pratello, nei giorni scorsi nel giro di quarantotto ore due spaccate hanno svuotato le casse nei locali gemelli di via Mascarella e via San Vitale. Bottini magri, per la verità: seicento euro a colpo.

Il mistero è fritto.

IL GIALLO DELL’ESTATE Sull’Appennino (Monzuno, Vado, Rioveggio, Marzabotto, Monghidoro) in un mese sono spariti una trentina di gatti domestici, per l’angoscia dei proprietari, l’indignazione degli animalisti, l’allarme delle forze di polizia. Promesse laute ricompense a chi contribuirà

a riportare le bestiole a casa. Mici per la pelle.